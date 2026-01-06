Las Fuerzas Armadas hallaron una embarcación con 40 bultos de droga en el río Aguarico, en la provincia amazónica de Sucumbíos, durante operativos de control territorial en la frontera norte. La carga tendría un valor estimado de 5,5 millones de dólares, según el Ministerio de Defensa.

El Ejército ecuatoriano incautó 2,2 toneladas de droga que estaban ocultas en una embarcación encontrada en el río Aguarico, en la provincia de Sucumbíos, limítrofe con Colombia.

La institución informó que la acción se ejecutó como parte de las operaciones para fortalecer el control territorial en esta zona estratégica del país, marcada por el tránsito de grupos vinculados al narcotráfico internacional.

Lancha abandonada con 40 bultos de droga

Durante el patrullaje, los soldados localizaron una lancha que transportaba 40 bultos con 50 paquetes de droga en su interior. En el operativo no se registraron detenidos, debido a que los ocupantes de la embarcación escaparon al advertir la presencia militar y se internaron en la selva. La información fue difundida por la institución castrense y confirmada por EFE.

Ministerio de Defensa calcula pérdidas millonarias

El Ministerio de Defensa señaló que, además de la droga, las fuerzas de seguridad decomisaron la embarcación y un motor fuera de borda, elementos usados por las organizaciones criminales para el transporte ilegal a través de los ríos fronterizos.

La cartera de Estado estimó que la carga alcanzaría un valor aproximado de 5,5 millones de dólares, lo que representa un golpe para las estructuras del narcotráfico trasnacional que operan en la región, de acuerdo con datos citados por EFE.

Ecuador, ruta clave del narcotráfico internacional

Ecuador se consolidó en los últimos años como un corredor relevante para el tráfico de cocaína hacia Europa y Norteamérica, debido a su ubicación entre Colombia y Perú, principales productores mundiales, y a la presencia de puertos estratégicos.

En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 214,53 toneladas de droga, una cifra menor a la de 2024, cuando se alcanzó un récord de 294,61 toneladas, según datos oficiales.

