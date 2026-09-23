Colombia respalda el Escudo de las Américas

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el martes 22 de septiembre de 2026 con líderes y representantes de países latinoamericanos que integran el llamado Escudo de las Américas. El encuentro ocurrió en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU, indicó El País.

La coalición fue creada para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado en la región. Colombia estuvo representada por su vicepresidente, José Manuel Restrepo. El presidente Abelardo de la Espriella no viajó a Estados Unidos.

Colombia defiende el Escudo de las Américas

Durante la reunión, Restrepo afirmó que el Escudo de las Américas puede contribuir a preservar las democracias de la región.

“Durante las últimas elecciones estuvimos a punto de perder la democracia de Colombia”, dijo el vicepresidente. También señaló que la cooperación entre países puede ayudar a fortalecer las instituciones y promover el crecimiento regional.

Según El País, Trump ofreció apoyo de Estados Unidos a los países que no puedan combatir por sí mismos a las organizaciones criminales que operan en sus territorios.

Trump explica por qué De la Espriella no viajó

Trump también se refirió a la ausencia del mandatario colombiano. Restrepo explicó que De la Espriella permaneció en Colombia para atender asuntos internos.

El presidente estadounidense recordó entonces una promesa de campaña de su homólogo colombiano. Según relató Trump, De la Espriella había prometido no salir del país durante su mandato.

“Honra tu promesa”, aseguró Trump que le dijo al mandatario colombiano. También añadió que Restrepo representaba adecuadamente a Colombia en la reunión.

EFE había informado previamente que De la Espriella decidió no viajar a Nueva York para cumplir su compromiso de permanecer en Colombia.

Escudo de las Américas reúne a países de la región

El encuentro contó con representantes de Argentina, Chile, Ecuador, Guyana, Honduras, Paraguay, Perú y República Dominicana, además de Colombia.

Chile anunció durante esta jornada su incorporación a la iniciativa impulsada por Trump. Con esta adhesión, la coalición amplió su participación regional.

EFE señaló que el Escudo de las Américas reúne a gobiernos latinoamericanos para coordinar esfuerzos frente al crimen organizado y el narcotráfico.

La reunión se desarrolló mientras los líderes latinoamericanos participan en las actividades de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

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