Keiko Fujimori y Marco Rubio confirman que Perú se suma al Escudo de las Américas

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, confirmó este jueves 10 de septiembre que su país se incorporará al Escudo de las Américas, una coalición contra el crimen organizado transnacional impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El anuncio ocurrió después de la reunión que Fujimori mantuvo en el Palacio de Gobierno, en Lima, con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El encuentro tuvo como eje la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales y la inseguridad ciudadana. En una declaración conjunta, Fujimori sostuvo que Perú necesita coordinar esfuerzos con otros países para enfrentar estas amenazas. Según la mandataria, la incorporación al Escudo de las Américas permitirá obtener información con mayor rapidez y actuar con más firmeza, sin afectar la soberanía peruana.

Fujimori defiende la adhesión de Perú

Fujimori aseguró que la soberanía de Perú permanecerá intacta con su participación en la iniciativa. Recordó que el país ha enfrentado el terrorismo y, por esa experiencia, considera necesario unir esfuerzos con otras naciones.

La presidenta señaló que la nueva herramienta permitirá a Perú actuar con mayor rapidez frente al crimen organizado. También afirmó que su Gobierno utilizará todas las facultades que le conceden la ley y la Constitución.

La mandataria puso como ejemplo la información que entregó la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos y que permitió capturar recientemente en Bolivia al líder de la banda criminal peruana Los Pulpos. Este grupo está vinculado con el secuestro de un empresario minero y el asesinato de sus cuatro acompañantes en Trujillo, al norte de Perú.

Fujimori también destacó lo que considera una mayor atención política de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Señaló que iniciativas como el Escudo de las Américas muestran esa nueva mirada, pues, según afirmó, anteriores administraciones estadounidenses no otorgaban a la región la importancia necesaria.

Actualmente, 15 países con gobiernos de derecha cercanos a Trump participan en el Escudo de las Américas. Con la incorporación anunciada, Perú se sumará a esa coalición.

Rubio plantea una estrategia regional contra el crimen

Marco Rubio sostuvo que las organizaciones criminales de la actualidad funcionan como redes terroristas transnacionales y mantienen vínculos económicos. Afirmó que estos grupos intentan apoderarse del hemisferio.

El secretario de Estado estadounidense dijo que Estados Unidos quiere respaldar a Fujimori en su promesa de enfrentar estas organizaciones. También señaló que la presencia de bandas criminales en la región representa una amenaza directa para su país.

Rubio explicó que estas organizaciones amenazan la soberanía de los países y cuentan, en algunos casos, con más dinero y equipos que las fuerzas armadas de varias naciones de la región.

El funcionario aclaró que Estados Unidos tiene capacidad para actuar de manera unilateral, pero que busca trabajar con otros países. Añadió que su Gobierno no puede ingresar en naciones soberanas. Por eso, planteó la necesidad de contar con socios para combatir a grupos que extorsionan a la población y cometen distintos delitos.

Rubio afirmó además que durante más de 20 años las administraciones estadounidenses de ambos partidos ignoraron la región. Según explicó, hace un año Estados Unidos adoptó una estrategia para dar prioridad al hemisferio, debido al impacto que tienen en su territorio los acontecimientos de Centroamérica y Sudamérica.

La reunión también incluyó otros asuntos de cooperación bilateral. Fujimori y Rubio abordaron la respuesta conjunta ante desastres naturales, incluido el fenómeno climático El Niño. Además, trataron temas relacionados con la promoción de inversiones y el comercio.

La audiencia en el Palacio de Gobierno, ubicado en el centro histórico de Lima, cerró la gira de Rubio por Sudamérica. El secretario de Estado también visitó Ecuador y Colombia durante este recorrido.

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