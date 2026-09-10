Marco Rubio culmina su gira por Suramérica con una reunión con Keiko Fujimori en Perú

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, culmina este jueves 10 de septiembre en Lima su gira por Suramérica con una reunión con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori. El encuentro estará marcado por la cooperación en seguridad y por el interés de la administración de Donald Trump en contener la creciente influencia de China en América Latina.

Rubio llegó a Perú el miércoles 9 de septiembre, cerca de las 18:30, procedente de Quito. El funcionario arribó al Grupo Aéreo Número 8, una base militar ubicada junto al aeropuerto internacional Jorge Chávez, en el Callao. Su visita ocurre cuando Perú busca fortalecer sus vínculos con Washington y, al mismo tiempo, enfrenta el crecimiento de inversiones chinas consideradas estratégicas para el país.

Seguridad y acercamiento a la administración Trump

Rubio se reunirá primero con el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá. El canciller trabajó durante 15 años en la Embajada de Estados Unidos en Lima. Después, el secretario de Estado acudirá al Palacio de Gobierno para encontrarse con Fujimori por primera vez desde que la presidenta asumió el cargo a finales de julio, tras ganar las elecciones de este año.

La seguridad ocupará un lugar central en la conversación. Fujimori busca contener el avance del crimen organizado en Perú, que ha registrado un repunte con la aparición de varias bandas criminales. Estas organizaciones se dedican principalmente a la minería ilegal y también extorsionan a negocios y empresas mediante amenazas de muerte.

En ese contexto, Rubio confirmó el martes la incorporación de Perú al Escudo de las Américas. El presidente Donald Trump impulsa esta alianza contra el crimen organizado transnacional junto con un grupo de gobiernos de derecha de América Latina.

Perú no participó en la cumbre de marzo en Florida, Estados Unidos, donde los gobiernos lanzaron la iniciativa. Sin embargo, Fujimori había expresado en varias ocasiones su intención de incorporar al país a la alianza.

La Presidenta también ha dado otros pasos para acercarse a la administración Trump. Entre ellos figura la reciente declaración de ruptura de relaciones con Irán.

El vínculo bilateral incluye además asuntos militares. Estados Unidos presionó recientemente al Gobierno peruano para que adquiera 12 aviones F-16 Block 70 por 2 000 millones de dólares. La compra busca modernizar la flota de combate de Perú. En el proceso, las aeronaves estadounidenses compitieron inicialmente con los Rafale franceses y los Gripen suecos.

Perú también recurrió a Estados Unidos para un contrato de 3 000 millones de dólares destinado a modernizar la base naval del Callao, la principal instalación de la Marina de Guerra peruana.

China, inversiones e inteligencia artificial

El otro eje de la visita de Rubio gira alrededor de la presencia de China en Perú. La influencia económica de Pekín tiene entre sus principales ejemplos al puerto de Chancay, propiedad de la naviera estatal china Cosco y construido con una inversión de 1 300 millones de dólares.

China también mantiene el control de empresas eléctricas, una situación que Washington observa dentro de su preocupación por la presencia del gigante asiático en sectores estratégicos de Perú.

Rubio cuestionó estas inversiones en una columna publicada el martes en el diario peruano El Comercio. El secretario de Estado afirmó que los proyectos respaldados por el Partido Comunista Chino pasan por alto los marcos legales peruanos y representan riesgos para la transparencia y la seguridad de los datos.

Sus declaraciones también hicieron referencia al litigio entre Cosco y el Estado peruano. La empresa mantiene una disputa para evitar que sus tarifas en el puerto de Chancay queden bajo fiscalización y control del regulador peruano.

La Embajada de China en Lima respondió con dureza. La representación diplomática rechazó los señalamientos y sostuvo que las inversiones chinas en Perú son transparentes y cumplen la legislación. También afirmó que China no actúa con cálculos geopolíticos, no interfiere en los asuntos internos de otros países y no exige a otros gobiernos tomar partido.

La embajada añadió que América Latina tiene derecho a escoger libremente a sus socios y a desarrollar su cooperación exterior de acuerdo con sus propios intereses nacionales.

En paralelo, Perú y Estados Unidos firmaron esta semana un memorando de entendimiento sobre inteligencia artificial. El acuerdo compromete al país andino a importar y adoptar tecnología estadounidense y a facilitar negocios entre proveedores de tecnología de Estados Unidos y socios públicos y privados peruanos.

Durante la firma, el embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro, pidió al país que elija con cuidado a sus socios tecnológicos. Según Navarro, la inteligencia artificial desarrollada y controlada por proveedores extrahemisféricos, en referencia a China, representa una amenaza para la seguridad nacional.

Así, la visita de Rubio cierra su recorrido por Colombia, Ecuador y Perú con dos asuntos centrales: reforzar la cooperación de seguridad con gobiernos de la región y profundizar el vínculo con países donde Estados Unidos observa una creciente presencia económica y estratégica de China.

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