15 naciones del Escudo de las Américas bloquean bienes a 24 grupos narcoterroristas

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La coordinación multilateral contra el crimen organizado transnacional formalizó un paquete conjunto de medidas coercitivas para neutralizar el financiamiento de las redes delictivas. A través de la iniciativa continental Escudo de las Américas, 15 gobiernos del hemisferio acordaron ejecutar el congelamiento de activos, restricciones migratorias y sanciones penales contra quienes presten apoyo material o logístico a estas agrupaciones.

Sanciones y medidas financieras del Escudo de las Américas

La declaración conjunta suscrita por los mandatarios establece una respuesta inmediata frente a las amenazas compartidas de orden transnacional.

El Escudo de las Américas trabaja en conjunto por la democracia y la seguridad del continente. 🌎🇪🇨



Ecuador, como miembro de esta iniciativa regional, consolida el compromiso de luchar, en conjunto, contra el crimen organizado transnacional, el narcoterrorismo y las economías… pic.twitter.com/tpeN54PwrS — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) September 22, 2026

El mecanismo dispone el congelamiento de bienes y cuentas, la cancelación de visados a integrantes y colaboradores, y la fijación de responsabilidad penal para quienes provean sustento logístico a sabiendas de sus nexos ilícitos, aplicando las facultades del Escudo de las Américas.

Listado de las 24 organizaciones sancionadas

La ofensiva conjunta focaliza sus sanciones sobre 24 grupos delictivos identificados en el continente:

Los Lobos, Los Choneros, Chone Killers, Los Tiguerones, Mara Salvatrucha (MS-13), Tren de Aragua, Carteles Unidos, Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana, Cártel del Noreste, Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa Gran Grif, Viv Ansanm, Barrio 18, Cártel de Los Soles, Clan del Golfo, Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, Los Viagras, Cártel de Juárez (La Línea), disidencias de las FARC (incluidas Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia), ELN y Sendero Luminoso

Petición diplomática bajo el Tratado de Río

Para viabilizar las resoluciones operativas, los Estados participantes prevén presentar una solicitud formal a la Presidencia del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Dicha gestión busca instalar un Órgano de Consulta sustentado en los artículos 6 y 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), con el fin de considerar una resolución que formalice las acciones colectivas. Los países no miembros del tratado manifestaron su respaldo conforme a sus normas internas.

Tres pilares de defensa económica y soberanía regional

El pronunciamiento suscrito por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago se sostiene en tres ejes: economía, seguridad y coordinación multilateral.

En el ámbito económico, los firmantes acordaron revisar mecanismos de inversión y salvaguardar las cadenas de suministro de minerales críticos mediante proveedores verificables, además de profundizar el intercambio de inteligencia y tecnología.

Preguntas frecuentes sobre las medidas del Escudo de las Américas contra 24 grupos narcoterroristas

❓ ¿Qué es la iniciativa Escudo de las Américas y qué sanciones impone?

Es un pacto de 15 países que impone bloqueo de activos, retiro de visas y penas a colaboradores de bandas armadas.

Los gobiernos participantes buscan cortar el flujo logístico y financiero a 24 organizaciones transnacionales.

❓ ¿Cuáles son las bandas ecuatorianas incluidas en el Escudo de las Américas?

Los Lobos, Los Choneros, Chone Killers y Los Tiguerones.

El catálogo contempla 24 estructuras transnacionales delictivas identificadas a lo largo del hemisferio occidental.

❓ ¿Qué países conforman la declaración conjunta del Escudo de las Américas?

15 Estados americanos, entre ellos Ecuador, Estados Unidos, Colombia, Chile y Perú.

Se suman Argentina, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

❓ ¿Qué organismo interamericano intervendrá para formalizar las medidas conjuntas?

El Consejo Permanente de la OEA a través del Tratado de Río (TIAR).

Los países pedirán convocar un Órgano de Consulta bajo los artículos 6 y 13 para votar una resolución a nivel ministerial.

❓ ¿Cuáles son los tres pilares de acción del Escudo de las Américas?

Cooperación económica, seguridad y coordinación multilateral.

El plan incluye vigilar inversiones, asegurar cadenas de minerales críticos y compartir inteligencia para frenar al crimen transnacional.

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