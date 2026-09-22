15 naciones del Escudo de las Américas bloquean bienes a 24 grupos narcoterroristas

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La coordinación multilateral contra el crimen organizado transnacional formalizó un paquete conjunto de medidas coercitivas para neutralizar el financiamiento de las redes delictivas. A través de la iniciativa continental Escudo de las Américas, 15 gobiernos del hemisferio acordaron ejecutar el congelamiento de activos, restricciones migratorias y sanciones penales contra quienes presten apoyo material o logístico a estas agrupaciones.
La declaración conjunta suscrita por los mandatarios establece una respuesta inmediata frente a las amenazas compartidas de orden transnacional.
El mecanismo dispone el congelamiento de bienes y cuentas, la cancelación de visados a integrantes y colaboradores, y la fijación de responsabilidad penal para quienes provean sustento logístico a sabiendas de sus nexos ilícitos, aplicando las facultades del Escudo de las Américas.
La ofensiva conjunta focaliza sus sanciones sobre 24 grupos delictivos identificados en el continente:
Para viabilizar las resoluciones operativas, los Estados participantes prevén presentar una solicitud formal a la Presidencia del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Dicha gestión busca instalar un Órgano de Consulta sustentado en los artículos 6 y 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), con el fin de considerar una resolución que formalice las acciones colectivas. Los países no miembros del tratado manifestaron su respaldo conforme a sus normas internas.
El pronunciamiento suscrito por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago se sostiene en tres ejes: economía, seguridad y coordinación multilateral.
En el ámbito económico, los firmantes acordaron revisar mecanismos de inversión y salvaguardar las cadenas de suministro de minerales críticos mediante proveedores verificables, además de profundizar el intercambio de inteligencia y tecnología.
❓ ¿Qué es la iniciativa Escudo de las Américas y qué sanciones impone?
Es un pacto de 15 países que impone bloqueo de activos, retiro de visas y penas a colaboradores de bandas armadas.
Los gobiernos participantes buscan cortar el flujo logístico y financiero a 24 organizaciones transnacionales.
❓ ¿Cuáles son las bandas ecuatorianas incluidas en el Escudo de las Américas?
Los Lobos, Los Choneros, Chone Killers y Los Tiguerones.
El catálogo contempla 24 estructuras transnacionales delictivas identificadas a lo largo del hemisferio occidental.
❓ ¿Qué países conforman la declaración conjunta del Escudo de las Américas?
15 Estados americanos, entre ellos Ecuador, Estados Unidos, Colombia, Chile y Perú.
Se suman Argentina, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago.
❓ ¿Qué organismo interamericano intervendrá para formalizar las medidas conjuntas?
El Consejo Permanente de la OEA a través del Tratado de Río (TIAR).
Los países pedirán convocar un Órgano de Consulta bajo los artículos 6 y 13 para votar una resolución a nivel ministerial.
❓ ¿Cuáles son los tres pilares de acción del Escudo de las Américas?
Cooperación económica, seguridad y coordinación multilateral.
El plan incluye vigilar inversiones, asegurar cadenas de minerales críticos y compartir inteligencia para frenar al crimen transnacional.