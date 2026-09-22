Daniel Noboa se reunió con Kristi Noem en Estados Unidos

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El presidente Daniel Noboa se reunió con la enviada especial del Escudo de las Américas, Kristi Noem, en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que se desarrolla en Estados Unidos (EE.UU.), este martes 22 de septiembre de 2026.

Los temas de la reunión entre Daniel Noboa y Kristi Noem en Estados Unidos

Daniel Noboa mantuvo una nueva reunión con Kristi Noem, enviada especial del Escudo de las Américas. En esta ocasión, la cita fue en Estados Unidos, tras participar en el inicio del Debate General de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

Sobre el encuentro, la Presidencia señaló: “Reafirmamos nuestro compromiso conjunto con la seguridad hemisférica combatiendo el crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo”, como los temas centrales tratados por Noboa y Noem.

Otras reuniones previstas en la agenda presidencial

Este martes, la agenda de Noboa en Naciones Unidas (ONU) empezó con su asistencia al inicio del Debate General de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas; luego, la reunión bilateral con Noem.

Además, de su participación en la reuníon del Escudo de las Américas, liderado por EE.UU; Noboa también tenía previsto reunirse con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

La agenda presidencial de este martes cierra con la reunión con Stephen Miller, Subdirector del Gabinete de Políticas Generales de la Casa Blanca y Consejero de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump.

Daniel Noboa participó en la apertura del Debate General de la Asamblea de la ONU

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, participó este martes 22 de septiembre en la apertura del Debate General del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede del organismo, en Nueva York.

La jornada inaugural reunió a jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la ONU. Las primeras intervenciones estuvieron a cargo del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres; el presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman; y los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Estados Unidos, Donald Trump.

Delegación ecuatoriana en la ONU

Noboa asistió a la sesión acompañado por la delegación ecuatoriana, integrada por:

Roberto Kury , canciller de Ecuador.

, canciller de Ecuador. José Julio Neira , secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete.

, secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete. Irene Vélez , secretaria general de Comunicación de la Presidencia.

, secretaria general de Comunicación de la Presidencia. Luis Bakker , embajador de Ecuador en Estados Unidos.

, embajador de Ecuador en Estados Unidos. Andrés Montalvo, representante permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas.

La participación del mandatario forma parte de la agenda oficial que desarrolla en Nueva York, durante las actividades relacionadas con el período de sesiones de la Asamblea General.

¿Cuándo intervendrá Daniel Noboa ante la Asamblea de la ONU?

El presidente Daniel Noboa intervendrá este miércoles 23 de septiembre ante el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Durante su discurso, el mandatario expondrá la posición de Ecuador frente a los principales desafíos internacionales, como parte de la agenda del país en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General.