ONU reunirá a 71 jefes de Estado; Daniel Noboa intervendrá en el debate general

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Los conflictos en Oriente Medio y Ucrania, junto con las preocupaciones por el desarrollo de la inteligencia artificial, figuran entre los temas previstos para el debate general de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. La cita reunirá a representantes de distintos gobiernos entre el 22 y el 28 de septiembre de 2026.

Ecuador participará con una intervención del presidente Daniel Noboa, incluida en el programa de la segunda jornada.

La ONU prevé la participación de 71 jefes de Estado

El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, informó este lunes que asistirán 71 jefes de Estado, 45 jefes de Gobierno y 11 vicepresidentes. Además, intervendrán 50 ministros y un príncipe heredero.

Brasil abrirá las intervenciones del martes 22 de septiembre con su presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Después hablarán el mandatario estadounidense, Donald Trump; el rey Abdalá II de Jordania; y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

Entre los participantes previstos también están el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu; el presidente ucraniano, Volódimir Zelenski; el mandatario iraní, Masud Pezeshkian; y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

¿Cuándo hablará Daniel Noboa en la Asamblea General?

De acuerdo con el programa de intervenciones, Daniel Noboa tiene previsto hablar el miércoles 23 de septiembre, durante la sesión de la mañana.

El presidente ecuatoriano ocupa el puesto 16 de esa sesión, después del mandatario de Botsuana, Duma Gideon Boko, y antes de Zelenski.

El presidente @DanielNoboaOk arribó a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas y cumplir una agenda oficial con reuniones de alto nivel y encuentros que fortalecerán las inversiones de Ecuador. pic.twitter.com/Y40zYnqBv8 — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) September 19, 2026

La jornada matutina comenzará a las 08:00, pero esa hora corresponde al inicio de la sesión, no al discurso de Noboa. El programa compartido establece el orden de los oradores y no precisa una hora individual para su intervención.

En ese mismo bloque están previstas las participaciones de los presidentes de Irán, Paraguay, Argentina, República Dominicana y Panamá, entre otros.

Más de 1 500 reuniones bilaterales durante la semana

La agenda diplomática se extenderá más allá de los discursos. Están programadas 1 553 reuniones bilaterales entre representantes de las delegaciones.

A esos encuentros se sumarán las reuniones que el secretario general, António Guterres, prevé mantener con la mayoría de los líderes durante la semana. La sede de Naciones Unidas acogerá al menos 166 eventos en el marco de la cita.

Entre los encuentros esperados figura uno entre Trump y Rodríguez, menos de un año después del arresto del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, quien permanece desde enero en un centro de detención en Nueva York.

Mahmud Abás prevé intervenir por videoconferencia

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, tiene previsto participar a distancia, después de que el Gobierno de Trump le negara el visado para ingresar a Estados Unidos.

⟫ https://t.co/W05gBdx5Mj | ✈️ El presidente Daniel Noboa tendrá un nuevo viaje internacional. Durará seis días pic.twitter.com/XG5BQESA6Y — El Comercio (@elcomerciocom) September 18, 2026

Su intervención se producirá en una edición en la que el conflicto en Oriente Medio figura entre los principales asuntos previstos, junto con la guerra de Ucrania y las inquietudes alrededor de la inteligencia artificial.

El debate general se desarrollará del martes 22 al sábado 26 de septiembre y se retomará el lunes 28, según el calendario de sesiones.

Daniel Noboa hablará en la Asamblea General de la ONU; preguntas frecuentes

❓¿Cuándo hablará Daniel Noboa en la Asamblea General de la ONU? Daniel Noboa tiene previsto intervenir el miércoles 23 de septiembre de 2026, durante la sesión de la mañana.

El presidente ecuatoriano ocupa el puesto 16 en el orden de oradores, después de Duma Gideon Boko, presidente de Botsuana, y antes de Volódimir Zelenski. ❓¿A qué hora será el discurso de Daniel Noboa en la ONU? La sesión matutina comenzará a las 08:00, pero ese horario corresponde al inicio del bloque y no a la intervención específica de Noboa.

El programa establece el orden de los discursos, pero no asigna una hora individual al presidente de Ecuador. ❓¿Qué temas marcarán la Asamblea General de la ONU de 2026? Entre los principales asuntos previstos están los conflictos en Oriente Medio y Ucrania, además de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo de la inteligencia artificial.

La agenda también incluirá reuniones bilaterales y otros encuentros diplomáticos durante toda la semana. ❓¿Cuántos líderes participarán en la Asamblea General de la ONU? La ONU prevé la participación de 71 jefes de Estado, 45 jefes de Gobierno y 11 vicepresidentes.

También intervendrán 50 ministros y un príncipe heredero durante el debate general. ❓¿Cuántas reuniones bilaterales están previstas durante la Asamblea General? La agenda contempla 1 553 reuniones bilaterales entre representantes de las delegaciones.

Además, la sede de Naciones Unidas acogerá al menos 166 eventos y el secretario general António Guterres prevé reunirse con la mayoría de los líderes asistentes.

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