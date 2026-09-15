Polonia aumenta la protección militar de su frontera ante ataques rusos

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

Polonia reforzará la protección militar de sus pasos fronterizos con Ucrania ante la escalada de ataques rusos cerca de su territorio. El ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, anunció este martes, 15 de septiembre de 2026, el despliegue de tropas de ingenieros para construir fortificaciones y puestos de observación.

El funcionario afirmó en X que las acciones recientes de Rusia amenazan la seguridad de Europa. Sus declaraciones hacen referencia a ataques registrados el pasado fin de semana, a pocos kilómetros de Polonia. Uno de ellos causó daños a un tren de pasajeros, según EFE.

El refuerzo se concentrará en los cruces de Dorohusk, Medyka y Korczowa. Tres regimientos de zapadores construirán bastiones tipo Hesco. Estas estructuras utilizan armazones metálicos que se rellenan con arena o piedras.

Polonia suma tropas y fortificaciones

Además de las obras defensivas, Polonia enviará efectivos para apoyar a la Guardia Fronteriza. Los militares colaborarán en los controles de pasajeros y mercancías.

Actualmente, cerca de 15 000 soldados polacos están desplegados en la frontera con Ucrania. Se encuentran distribuidos en 16 batallones. A ellos se sumarán otros 1.500 efectivos mediante el programa “Escudo del Este”, informó EFE.

Kosiniak-Kamysz también señaló que Rusia ha adquirido nuevas capacidades militares. Destacó el desarrollo de modelos de drones más potentes.

El ministro aseguró que Ucrania atraviesa un momento “muy difícil” y necesita más ayuda. Por ello, pidió a la Unión Europea adoptar medidas para facilitar el movimiento de tropas aliadas.

Polonia alerta por incursiones rusas

Durante una rueda de prensa en Varsovia, junto al ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, Kosiniak-Kamysz advirtió que ninguna región debería impedir el paso de fuerzas de la OTAN si fuera necesaria su intervención.

El ministro también confirmó que un dron militar hallado el lunes en una playa del Báltico, cerca de Jarosławiec, es de fabricación rusa.

El hallazgo, dijo, demuestra la magnitud de las incursiones rusas hacia territorio de la Alianza Atlántica, según EFE. Polonia considera que estos hechos requieren fortalecer sus defensas y mantener una mayor vigilancia en la frontera con Ucrania.

Con información de EFE

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