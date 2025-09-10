El Ministerio de Defensa de Rusia emitió un comunicado, este miércoles 10 de septiembre de 2025, en el que aseguró que “no se planeaba alcanzar objetivos en territorio de Polonia”.

Según la institución castrense, los drones utilizados en los ataques contra Ucrania no superan un alcance de 700 kilómetros, por lo que rechazó que estos hayan cruzado la frontera polaca. Moscú se declaró dispuesto a mantener consultas con Varsovia para aclarar la situación, informaron medios con base en la agencia EFE.

La ofensiva rusa incluyó armas de largo alcance y drones de asalto contra varias regiones ucranianas, entre ellas Lviv, ubicada en la frontera con Polonia. Asimismo, Bielorrusia informó que derribó aparatos no tripulados durante la operación.

Rusia acusó a la OTAN y a la Unión Europea

El Kremlin, a través de su portavoz Dmitri Peskov, acusó a la Unión Europea y a la OTAN de realizar señalamientos constantes contra Rusia sin argumentos sólidos, mientras evitó pronunciarse directamente sobre el incidente.

En paralelo, el Ministerio de Exteriores polaco citó al encargado de negocios ruso, Andréi Ordash, para exigir explicaciones. El diplomático calificó las acusaciones como infundadas y señaló que Varsovia no presentó pruebas que confirmen el origen ruso de los drones.

Sin embargo, autoridades polacas reportaron el hallazgo de restos de un misil de origen desconocido y de siete drones en su territorio. Ante lo ocurrido, el Gobierno polaco invocó el Artículo 4 de la OTAN y solicitó consultas urgentes con los aliados.

Se acerca un conflicto abierto

El primer ministro Donald Tusk aseguró que la situación es “más cercana a un conflicto abierto que nunca desde la Segunda Guerra Mundial”, aunque subrayó que no existen elementos para declarar que Polonia esté en guerra.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusó a Moscú de lanzar deliberadamente al menos ocho drones kamikaze Shahed contra territorio polaco. Este hecho representa un nuevo episodio de tensión en la región, ya que drones rusos habían caído anteriormente en países de la OTAN vecinos de Ucrania, aunque nunca se habían reportado derribos dentro de sus fronteras.

