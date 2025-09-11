Los ministros de Exteriores de Ucrania, Polonia y Lituania condenaron en un comunicado conjunto la entrada de 19 drones rusos en el espacio aéreo polaco y reclamaron una mayor coordinación en materia de defensa.

Según la nota, el incidente, ocurrido en la madrugada del martes, 9 de septiembre de 2025, al miércoles, 10 de septiembre de 2025, obligó a las fuerzas polacas a derribar varios aparatos, aunque fue calificado como una “provocación sin incidentes” por no causar daños personales ni materiales.

El texto subraya la necesidad de “una mejor coordinación y cooperación operativa” entre las estructuras responsables de la seguridad aérea de los tres países y de sus aliados. Los gobiernos coincidieron en que la amenaza exige reforzar la colaboración con la OTAN para garantizar una respuesta rápida y eficiente ante posibles incursiones futuras.

El objetivo es que Polonia, Ucrania y Lituania refuercen vínculos

La declaración fue difundida en el marco del Triángulo de Lublin, el formato de cooperación creado por Kiev, Varsovia y Vilna con el objetivo de estrechar vínculos históricos y coordinar posiciones comunes en política exterior y seguridad.

En el comunicado, los ministros destacaron que Ucrania ya comparte toda la información de inteligencia relevante con Polonia y Lituania, lo que permite mejorar la detección temprana y el despliegue de sistemas de defensa.

También insistieron en que el refuerzo de la seguridad aérea no solo protege a los países del flanco oriental de la Alianza Atlántica, sino que constituye un elemento clave para la estabilidad regional en medio de la guerra en curso.

Polonia, Ucrania y Lituania instan a sus socios a apoyar con recursos y tecnología

Los tres gobiernos instaron a todos sus socios internacionales a apoyar con recursos y tecnología los esfuerzos de defensa de Ucrania y a respaldar las iniciativas de Polonia y Lituania para garantizar la seguridad de sus territorios.

Subrayaron que la defensa del espacio aéreo compartido es un reto común frente a lo que consideran “acciones provocadoras” de Rusia, y que una mayor cooperación será fundamental para evitar una escalada que ponga en riesgo la integridad de la región.

Con información de EFE

