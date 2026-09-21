Donald Trump vuelve a la ONU con presión sobre el programa nuclear de Irán

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicia este lunes, 21 de septiembre de 2026, una intensa semana de política exterior centrada en la Asamblea General de la ONU, con la guerra en Irán como eje principal. De acuerdo con EFE, el mandatario viajará a Nueva York para pronunciar su discurso el martes, 21 de septiembre de 2026 y sostener múltiples reuniones con líderes extranjeros.

Foco en Irán y reunión con Venezuela

Durante su intervención, Trump “abordará la importancia de asegurar que Irán jamás obtenga un arma nuclear”, una demanda que, según el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, también respalda el organismo multilateral. Después, se reunirá con los líderes del Consejo de Cooperación del Golfo para evaluar la evolución del conflicto, que cumple casi siete meses sin haber derrocado al régimen de los ayatolás, indica EFE.

Entre sus citas destaca un encuentro inédito con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, primer contacto entre un mandatario estadounidense y un gobernante venezolano en más de una década. De acuerdo con EFE este acercamiento ocurre menos de un año después de la captura de Nicolás Maduro, actualmente detenido en una prisión neoyorquina cercana a la sede de la ONU.

Agenda diplomática y visita de Xi Jinping

La agenda de Trump en Nueva York incluye reuniones con el presidente francés, Emmanuel Macron; el ucraniano, Volodímir Zelenski; el primer ministro británico, Andy Burnham, y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. También participará en una recepción donde abordará la situación en Irán y otros conflictos.

Tras la ONU, Trump regresará a Washington para recibir al presidente chino, Xi Jinping, en una visita de Estado de tres días. El encuentro busca aliviar tensiones comerciales, discutir el futuro de Taiwán y coordinar posturas sobre inteligencia artificial. Xi será homenajeado con una cena de Estado y visitará los Archivos Nacionales junto a Trump.

Pese a la guerra, EE. UU. aprobó los visados para la delegación iraní, pero denegó el ingreso al presidente palestino, Mahmud Abás, quien intervendrá mediante video.

Con información de EFE

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