Donald Trump ofrece un pago a cada ciudadano si su partido gana elecciones

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió el miércoles, 9 de septiembre de 2026, entregar 5 000 dólares a cada adulto estadounidense si el Partido Republicano mantiene el control del Congreso tras las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

Durante la convención nacional republicana en Dallas, Texas, Trump aseguró que, si los republicanos ganan, los ciudadanos recibirán un “dividendo”. Sin embargo, no explicó cómo funcionaría el programa ni de qué manera se realizaría la transferencia.

Según EFE, el mandatario justificó su propuesta al afirmar que Estados Unidos está “haciendo una fortuna” mediante los aranceles. “Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y van a tener cinco mil dólares”, dijo Trump ante sus seguidores.

Elecciones de medio mandato en Estados Unidos

La promesa llega en un escenario electoral ajustado para los republicanos. El partido en el poder enfrenta una disputa cerrada por el control de ambas cámaras del Congreso.

Las últimas encuestas apuntan a una posible victoria demócrata en la Cámara de Representantes. En el Senado, las posibilidades de que cualquiera de los dos partidos obtenga la mayoría están prácticamente igualadas, según el agregador Decision Desk HQ.

EFE señaló que la convención republicana, que se celebró ayer y este jueves, es inusual porque este tipo de encuentros suelen realizarse durante años de elecciones presidenciales.

Trump y sus anteriores promesas de pagos

No es la primera vez que Trump plantea entregar dinero directamente a los estadounidenses. A comienzos de su mandato, el entonces Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk, propuso un “dividendo” para más de 79 millones de hogares. La iniciativa finalmente no se concretó.

A principios de este año, Trump también planteó entregar cheques de 2 000 dólares a ciudadanos de ingresos medios y bajos, en medio de la guerra arancelaria. Esa propuesta tampoco se ha materializado.

De acuerdo con EFE, en las elecciones del 3 de noviembre se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado.

Con información de EFE

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