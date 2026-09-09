Donald Trump promete evitar otro ataque como el del 11 de septiembre de 2001

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país utilizará “todo su poder” para impedir que vuelva a ocurrir un ataque como los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Trump hizo estas declaraciones durante un acto conmemorativo por el 25 aniversario del 11S. El evento se realizó frente a la Casa Blanca y fue organizado por la fundación Tunnel to Towers.

Trump recuerda los atentados del 11S

El mandatario calificó el martes, 8 de septiembre de 2026, aquella jornada como “un día como ningún otro”. También recordó a las víctimas y a los trabajadores de emergencia que murieron tras los ataques.

“Vamos a usar todo nuestro poder para asegurarnos de que no ocurra”, afirmó Trump, según EFE.

Durante su intervención, el presidente también se refirió a Irán. Aseguró que Estados Unidos se encuentra en guerra con ese país y reiteró que Teherán no tendrá un arma nuclear.

“Nunca olvidaremos a quienes perdimos y nunca olvidaremos a los héroes inmortales del 11 de septiembre de 2001”, expresó.

Un acto frente a la Casa Blanca

La ceremonia tuvo lugar en La Elipse, un parque ubicado junto a la Casa Blanca. Allí fue instalada una viga de acero perteneciente a una de las Torres Gemelas de Nueva York.

Trump recordó que observó desde la distancia lo ocurrido aquella mañana. Dijo que inicialmente parecía un día normal, hasta que las imágenes de los ataques comenzaron a difundirse en televisión.

De acuerdo con EFE, el presidente también recordó a Howard Lutnick, actual secretario de Comercio. Lutnick sobrevivió porque llevó a su hijo al colegio y llegó tarde a su oficina en el World Trade Center.

Trump conmemorará el 11S en el Pentágono

Trump participará este 11 de septiembre en una ceremonia en el memorial del Pentágono. Este lugar fue uno de los objetivos de los atentados.

El mandatario no acudirá a la Zona Cero de Nueva York, donde se encontraban las Torres Gemelas.

EFE informó que medios estadounidenses atribuyeron la decisión a las restricciones sobre discursos políticos en ese lugar. La Casa Blanca, sin embargo, negó esa versión.

Con información de EFE

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