Donald Trump y su gorra de 2028: ¿candidatura real?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a hablar durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca sobre la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028.

En esta ocasión, se colocó una gorra roja con el año 2028 en la parte frontal.

“Quiero anunciar mi intención de competir por un cuarto mandato como presidente. Gané tres veces y lo haré de nuevo”, afirmó Trump antes de ponerse una de las gorras características de sus campañas electorales, esta vez con el número 2028.

Esta broma ha sido repetida al menos dos veces durante sus apariciones públicas esta semana.

¿Otra candidatura de Trump?

Trump alude de forma sarcástica a un posible cuarto mandato, dado que nunca ha reconocido su derrota ante el demócrata Joe Biden en las elecciones de 2020. Además, ha denunciado en múltiples ocasiones un supuesto fraude electoral del que no existen pruebas.

La broma se produjo al final de un discurso que duró más de 70 minutos, pronunciado por el republicano durante la repetición de la Cena de Corresponsales, celebrada esta vez en el Hotel Waldorf Astoria de Washington. Este hotel, que en el pasado perteneció a la familia Trump, reemplazó al tradicional Washington Hilton como sede del evento.

Asistencia y seguridad en el evento

La asistencia al evento se redujo considerablemente debido al atentado del pasado 26 de abril. De aproximadamente 2 600 invitados, solo asistieron cerca de 700 personas. El Servicio Secreto reforzó el dispositivo de seguridad y limitó los accesos al recinto, donde todos los asistentes debían presentar un código QR para ingresar.

Limitaciones constitucionales

A pesar de sus bromas sobre una posible candidatura en 2028, Trump, quien tiene 80 años, no puede presentarse a las elecciones debido a que la Constitución de Estados Unidos limita a dos los mandatos presidenciales. Actualmente, se encuentra en su segundo periodo tras haber gobernado entre 2017 y 2021.

Apoyo del movimiento MAGA

El mandatario suele mencionar que muchos simpatizantes del movimiento MAGA (“Hacer Estados Unidos Grande Otra Vez”), que él lidera, le piden que continúe en el cargo más allá de 2029. Además, ha mencionado en varias ocasiones que podrían sucederle el vicepresidente JD Vance o el secretario de Estado Marco Rubio, ambos considerados posibles aspirantes a la candidatura presidencial republicana en 2028.

Elaborado con información de EFE

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