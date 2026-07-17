Donald Trump siembra dudas sobre el sistema electoral en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cuestionar el jueves, 17 de julio de 2026, la confiabilidad del sistema electoral del país.

Denunció una supuesta interferencia electoral de China, votos de “no ciudadanos” y presionar al Congreso para aprobar una ley que restringiría el sufragio antes de los comicios de medio mandato de noviembre próximo.

Denuncias sobre interferencias extranjeras en Estados Unidos

Durante un mensaje emitido en horario estelar desde la Casa Blanca, Trump dijo que su propósito al divulgar esa información no es “debilitar la confianza en las elecciones”, sino “corregir las vulnerabilidades, muy rápidamente”.

Sin embargo, volvió a cuestionar el proceso electoral y los resultados de 2020, señala EFE.

Trump centró buena parte de su discurso en supuestas amenazas extranjeras y afirmó que información de inteligencia mostraba intentos de China de influir en los comicios de 2020, incluida la fabricación de documentos falsos para facilitar votos ilegales.

No obstante, los documentos citados por la Casa Blanca describen acusaciones no verificadas y evaluaciones internas que cuestionaban la fiabilidad de algunas fuentes.

Voto por correo y críticas a estados demócratas

Trump volvió a arremeter contra el voto por correo, una de sus principales líneas de ataque desde las elecciones de 2020. Afirmó que esta modalidad facilita el fraude y reclama mayores restricciones antes de las elecciones de medio mandato.

El presidente señaló especialmente a estados gobernados por demócratas, como California, donde el voto por correo tiene un amplio uso.

A pesar de sus afirmaciones, autoridades electorales y múltiples investigaciones no han encontrado evidencia de un fraude generalizado mediante esta modalidad.

La ofensiva de Trump contra el voto por correo ha encontrado resistencia incluso dentro del Partido Republicano, especialmente entre legisladores de estados donde esta práctica está extendida.

Uso de informes de inteligencia sobre Venezuela

Trump utilizó además documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sobre Venezuela y la empresa tecnológica Smartmatic para sostener que existieron mecanismos capaces de alterar resultados electorales entre 2004 y 2020 mediante tecnología digital.

El presidente afirmó que el análisis demostraba un complot para manipular elecciones.

No obstante, el documento citado era más limitado. Señalaba que funcionarios venezolanos tenían “cierta capacidad para manipular los sistemas de votación electrónica” dentro de Venezuela, pero advertía que no existía evidencia concluyente de que esa tecnología hubiera sido utilizada para cometer un fraude electrónico a gran escala.

Presión por identificación electoral

Trump aprovechó su mensaje para pedir al Senado republicano la aprobación del SAVE Act, una iniciativa que obligaría a los estados a exigir pruebas documentales de ciudadanía para registrarse como votante en elecciones federales.

Presentó nuevamente la medida como una herramienta para impedir que personas no autorizadas participen en los comicios, informa EFE.

A pesar del apoyo en la Cámara de Representantes, la propuesta enfrenta dificultades en el Senado, donde los demócratas han rechazado la medida al considerar que podría crear obstáculos para ciudadanos con derecho al voto.

Inmigración y participación electoral

Trump vinculó nuevamente la inmigración irregular con la seguridad electoral al afirmar que las políticas migratorias anteriores habían permitido posibles abusos del sistema de votación.

Las autoridades electorales han señalado que los casos de ciudadanos no estadounidenses que votan en elecciones federales son extremadamente poco frecuentes.

A pesar del escaso apoyo a sus afirmaciones, Trump ha utilizado este argumento para respaldar nuevas restricciones electorales, de acuerdo con EFE.

Sus críticos sostienen que estas medidas podrían afectar especialmente a algunos grupos de votantes al exigir documentación adicional para registrarse.

Conclusiones sobre el debate electoral

El debate sobre la ciudadanía de los votantes se ha convertido en uno de los principales puntos en la agenda republicana antes de las elecciones de medio mandato, donde estará en juego el control del Congreso.

Trump ha convertido las denuncias sobre fraude electoral, interferencia extranjera y inmigración en elementos centrales de su mensaje político, pese a que las investigaciones oficiales no han encontrado pruebas concluyentes sobre alteraciones generalizadas en los resultados electorales de 2020, indica EFE.

Con información de EFE

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