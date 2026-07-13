Donald Trump lanza dura advertencia a Irán: ‘Los golpearemos muy duro’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que las fuerzas armadas de Estados Unidos atacarán con fuerza a Irán “esta noche” y “mañana”, en medio del restablecimiento de las hostilidades con Teherán.

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Amenaza de ataque militar

Durante una entrevista con el comentarista político conservador Hugh Hewitt, Trump declaró: “Vamos a golpearlos muy duro esta noche y vamos a golpearlos muy duro mañana, y no hay absolutamente nada que puedan hacer al respecto”.

Además, el presidente aseguró que hay posibles objetivos militares en Irán identificados.

Contexto del conflicto militar

Este anuncio se produce en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos e Irán.

Las hostilidades han aumentado en los últimos meses, lo que genera preocupación sobre un posible conflicto militar con Irán.

La comunidad internacional observa atentamente los movimientos de ambas naciones, ya que cualquier acción podría tener repercusiones significativas en la región.

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Reacciones y consecuencias

Las declaraciones de Trump han generado diversas reacciones tanto en el ámbito político como en el público. Muchos analistas consideran que un ataque militar podría desestabilizar aún más la situación en Oriente Medio.

Por otro lado, algunos sectores apoyan la postura firme del presidente ante lo que consideran una amenaza por parte de Irán, indica EFE.

Conclusiones

A medida que se desarrollan los acontecimientos, es crucial seguir de cerca las acciones y decisiones de Estados Unidos respecto a Irán. La posibilidad de un ataque militar inminente plantea interrogantes sobre el futuro de las relaciones internacionales y la seguridad global.

Con información de EFE