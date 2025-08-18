El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que firmará una orden ejecutiva para poner fin al voto por correo y las máquinas de votación con el objetivo de “aportar honestidad” a las elecciones legislativas de medio mandato de 2026.

Más noticias

En un largo post en la red social Truth, Trump afirmó que liderará un movimiento para eliminar el voto por correo y reiteró afirmaciones no basadas en hechos, como que esa modalidad de sufragio no existe en ningún país del mundo por generar fraude masivo.

Trump insiste en acabar con el voto por correo y reemplazar las máquinas electrónicas por papeletas con marcas de agua

El exmandatario anunció que eliminará el uso de máquinas para depositar el voto, ya que “consta diez veces más que el más preciso y sofisticado uso de paper con marcas de agua”.

🗳️ El presidente Donald Trump no quiere el voto por correo y quiere cambiar las máquinas del conteo de votos.



📲 En una publicación en Truth Social dijo que busca eliminar las boletas por correo y reemplazar las máquinas de votación, que calificó de “inexactas, costosas y… pic.twitter.com/W4l9oJD4Rb — Jay Fonseca (@jayfonsecapr) August 18, 2025

Prometió que en breve firmará una orden ejecutiva para “devolver la honestidad a las elecciones de medio mandato de 2026“. Según sus palabras, los estados actúan únicamente como agentes del Gobierno Federal para contar y tabular los votos y deben obedecer las disposiciones del Presidente de Estados Unidos.

Trump también sugirió que los demócratas apoyan el voto por correo porque les ayuda a ganar, con lo que calificó de “estafa”.

Reformas electorales propuestas incluyen cambios en distritos y en el cálculo del Censo poblacional

El expresidente añadió que quiere modificar el dibujo de algunos distritos del Congreso antes de los plazos establecidos, con el fin de favorecer a los republicanos. Además, planteó cambiar la metodología con la que el Censo calcula la población, lo que impactaría en el peso electoral de cada estado.

Todas estas propuestas se producen poco antes de que en noviembre de 2026 se renueve toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, en unas elecciones clave para que Trump conserve su ajustada mayoría legislativa durante los dos últimos años de su segundo mandato.