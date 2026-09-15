Irán responde a Donald Trump que no habrá negociaciones

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

Irán afirmó este martes, 15 de septiembre de 2026, que no negociará con Estados Unidos hasta que se cumplan sus condiciones. La declaración responde a las nuevas palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que Washington está dispuesto a dialogar con Teherán.

“No habrá negociaciones hasta que se cumplan las condiciones de Irán. ¡Punto!”, dijo Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, en un mensaje publicado en X.

Rezaei también pidió no dejarse distraer por las “señales contradictorias” de Trump. El funcionario aludió al cambio de postura del mandatario, quien ha pasado de rechazar negociaciones a mostrarse abierto al diálogo, según EFE.

Trump dice que está dispuesto a negociar

Trump afirmó el lunes, 14 de septiembre de 2026, en Truth Social que Irán quiere alcanzar un acuerdo “rápido y a toda costa”. El presidente agregó que será él quien decida si Estados Unidos negocia, aunque señaló que Washington está abierto a esa posibilidad.

La respuesta iraní mantiene, por ahora, las condiciones planteadas por Teherán. El domingo, el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, señaló que Estados Unidos debe cumplir los compromisos del llamado Memorando de Islamabad.

El acuerdo fue firmado en junio bajo mediación de Pakistán. Su objetivo principal era detener las hostilidades entre ambos países y establecer medidas para reducir las tensiones.

El estrecho de Ormuz, clave en la disputa

Entre los compromisos figuraban el levantamiento del bloqueo naval estadounidense y la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán. También contemplaba el levantamiento de sanciones petroleras y la liberación de fondos iraníes congelados en el extranjero, según EFE.

Irán mantiene bloqueado el estratégico estrecho desde el comienzo de la guerra, el 28 de febrero. La zona se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión entre ambos países.

Washington dio por terminado el Memorando de Islamabad en julio. La decisión llegó después de ataques iraníes contra petroleros y otros buques que navegaban por el estrecho, de acuerdo con EFE.

La disputa continúa mientras ambas partes intercambian declaraciones sobre una eventual negociación. Por ahora, Teherán mantiene que cualquier diálogo dependerá del cumplimiento previo de sus condiciones.

Con información de EFE

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