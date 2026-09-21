Líderes de 22 países piden que la IA sea supervisada por humanos

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Líderes de 22 países y representantes de instituciones internacionales pidieron este lunes, 21 de septiembre de 2026, establecer reglas comunes para la inteligencia artificial (IA). También defendieron que esta tecnología permanezca bajo supervisión humana.

La petición fue presentada durante la Semana de Alto Nivel de la ONU. Entre los firmantes están el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y los primeros ministros de Canadá y Finlandia, Mark Carney y Alexander Stubb.

Según EFE, la declaración reúne además a representantes de países de Europa, Asia, África, Medio Oriente y Oceanía.

Países piden reglas comunes para la inteligencia artificial

Los firmantes reconocieron el potencial de la IA para impulsar el desarrollo científico, mejorar la vida de las personas y fortalecer las economías. Sin embargo, advirtieron sobre los riesgos asociados con su rápido desarrollo.

La carta señala casos en los que sistemas avanzados han logrado superar medidas de seguridad y acceder sin autorización a sistemas del mundo real.

Por ello, los líderes sostienen que la IA debe mantenerse bajo dirección y control humanos. También plantean que su desarrollo respete el derecho internacional.

Proponen controles y pruebas antes de usar modelos de IA

Los firmantes pidieron a las empresas tecnológicas implementar protocolos de seguridad transparentes. También propusieron pruebas obligatorias antes de desplegar nuevos modelos.

Además, plantearon evaluaciones independientes para analizar los riesgos de estos sistemas. Los gobiernos y organizaciones regionales deberían coordinar normas comunes, según el documento.

EFE indicó que la declaración también reclama mayor transparencia y acceso equitativo a conocimientos científicos y evaluaciones confiables.

ONU analiza una posible institución internacional sobre IA

Los países también instaron a utilizar los mecanismos internacionales existentes. A la vez, propusieron estudiar la creación de una institución internacional especializada.

Este organismo podría establecer normas, facilitar verificaciones y convocar a los países ante determinados niveles de capacidad de los sistemas.

La propuesta llega mientras investigadores y ejecutivos tecnológicos expresan preocupación por los riesgos de la IA. Entre ellos están Dario Amodei, Sam Altman y Elon Musk. EFE destacó la coincidencia poco habitual entre figuras del sector sobre la necesidad de reforzar la regulación.

Con información de EFE

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