Ecuador propone combatir minería y crimen organizado ante la ONU

El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Roberto Kury, lidera una misión oficial en Nueva York, Estados Unidos. Su objetivo consiste en presentar ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una propuesta nacional para frenar la minería ilegal en Ecuador y las redes del crimen organizado transnacional.

Su participación se centra en el Debate Abierto de Alto Nivel titulado “La gobernanza de los recursos naturales: fundamento de la paz, la seguridad y la prosperidad”.

Propuesta de gobernanza de recursos naturales

Durante este foro global, Kury expondrá la visión del Gobierno ecuatoriano sobre la gestión efectiva de los recursos naturales. La premisa central de su intervención es posicionar la gobernanza de estos activos como un pilar estratégico para desmantelar las economías ilícitas que se alimentan de la delincuencia organizada.

La propuesta de Ecuador enfatiza la urgencia de establecer protocolos de trazabilidad en las cadenas de suministro y fomentar una cooperación internacional robusta que garantice la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible de las naciones.

Agenda de cooperación y diálogo diplomático

Además de su participación en el Consejo de Seguridad, la agenda de Kury incluye una serie de encuentros políticos de alto nivel. Entre las reuniones programadas destacan los acercamientos con Annalena Baerbock, presidenta de la Asamblea General de la ONU, y Amina J. Mohammed, secretaria general adjunta de la organización.

Fortalecimiento de relaciones internacionales

El objetivo de estas sesiones es consolidar espacios de cooperación en ejes críticos para la administración nacional. Los temas de interés conjunto incluyen el fortalecimiento de la seguridad, la innovación, la gobernanza democrática, la transformación digital y el robustecimiento institucional.

Estos diálogos buscan no solo ampliar la influencia diplomática de Ecuador, sino también asegurar apoyos técnicos para enfrentar desafíos multidimensionales.

Atención consular en Estados Unidos

Como parte final de su desplazamiento por territorio estadounidense, el canciller se trasladará al Consulado General del Ecuador en Nueva Jersey.

Esta escala responde a la necesidad de mantener un vínculo directo con los connacionales en el exterior.

Durante esta visita, Cancillería informa que Kury evaluará la calidad de los servicios consulares y reafirmará el compromiso estatal por ofrecer una atención eficiente, cercana y orientada a mejorar el bienestar de la comunidad ecuatoriana residente en el exterior.