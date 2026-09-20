Escala la tensión entre Irán y Estados Unidos en Medio Oriente

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

La posibilidad de una escalada militar en Medio Oriente volvió a tomar fuerza este fin de semana. Washington endureció sus protocolos de seguridad, mientras Teherán lanzó una advertencia directa sobre lo que haría en caso de un nuevo ataque.

Estados Unidos eleva la seguridad en sus embajadas

Estados Unidos reforzó las medidas de seguridad en sus embajadas en Medio Oriente ante el aumento de las tensiones en la región. Las representaciones diplomáticas estadounidenses recibieron instrucciones para elevar sus protocolos de seguridad, mientras Washington evalúa posibles amenazas contra intereses del país.

En paralelo, el presidente Donald Trump reprogramó su agenda pública, y la Casa Blanca priorizó reuniones vinculadas a la seguridad nacional, en un escenario marcado por ataques cruzados y amenazas de grupos armados.

La advertencia del Departamento de Estado a viajeros

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una nueva advertencia para sus ciudadanos, en la que pidió reconsiderar los viajes y el tránsito por la región debido a la situación de seguridad y a la posibilidad de cambios rápidos. “Debido a las tensiones en Oriente Medio, la situación de seguridad sigue siendo compleja, con el potencial de una escalada imprevista”, señaló la dependencia.

La advertencia contempla posibles cancelaciones de vuelos, cierres del espacio aéreo y otras alteraciones en servicios de transporte. Washington también pidió a los estadounidenses que se encuentran en la región mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades locales y a los avisos de aeropuertos y aerolíneas.

Irán amenaza con “bombardeos devastadores”

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraní advirtió este domingo a Estados Unidos que responderá a cualquier ataque con “devastadores bombardeos” contra sus bases en la región, tras supuestamente recibir información de que Washington va a reanudar las operaciones de combate con el apoyo de países de Oriente Medio.

“Advertimos de que cualquier ataque de Estados Unidos contra Irán provocará bombardeos continuados y devastadores contra todas las bases e intereses estadounidenses en toda la región, sin excepción”, indicó el Ejército iraní en un comunicado recogido por medios locales.

El Estado Mayor iraní sostuvo que tiene información que apunta a que Estados Unidos va a “reanudar las acciones contra la República Islámica” tras recibir el visto bueno de países regionales en una reunión en Europa. Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron, además, que cualquier país de la región que se alinee con Estados Unidos será considerado “cómplice” y no podrá esperar “ninguna moderación ni indulgencia” por parte de Irán.

Un conflicto en punto muerto desde hace meses

La guerra entre Irán y Estados Unidos se encuentra en punto muerto casi siete meses después de su comienzo, con ataques ocasionales a petroleros en el estrecho de Ormuz y sin que se atisbe una salida al conflicto. A principios de agosto, Trump pospuso la reanudación de operaciones de combate a gran escala, después de que Arabia Saudí y Catar expresaran su temor a que Irán bombardeara instalaciones petroleras y de gas en la zona en represalia. Esta semana, Trump afirmó que aún no sabe si reanudar o no los ataques masivos, según declaró al medio Axios.

Con información de EFE

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