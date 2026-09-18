Daniel Noboa viaja a Estados Unidos con agenda en la ONU y reuniones por financiamiento

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas y las conversaciones sobre financiamiento para proyectos eléctricos e industriales forman parte de las actividades anunciadas para el próximo desplazamiento internacional de Daniel Noboa. El mandatario anticipó que su agenda también contempla encuentros con jefes de Estado y organismos.

El viaje oficial a Estados Unidos está previsto desde este viernes, 18 de septiembre, hasta el miércoles 23 de septiembre de 2026. Las fechas constan en el Decreto Ejecutivo 499, emitido el 15 de septiembre, que declara en comisión de servicios a la comitiva que acompañará al presidente.

Nueva York será el escenario de las actividades ante la ONU

El canciller Roberto Kury había anunciado el 11 de septiembre que Noboa acudiría a Nueva York para participar en las actividades de la Asamblea General de la ONU. En ese momento, señaló que ese era el siguiente viaje internacional previsto para el mandatario.

🇺🇸🇪🇨 El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ya está en Ecuador. Hay una agenda marcada con el presidente 👉 Noboa https://t.co/QuFIJkPgh7 pic.twitter.com/VvFgNLp7tg — El Comercio (@elcomerciocom) September 9, 2026

La visita coincide con el período de sesiones del organismo. El calendario contempla el debate general entre el 22 y el 26 de septiembre, además del 28 de septiembre, y una reunión de alto nivel por el cuadragésimo aniversario de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, el día 23.

Estas fechas corresponden a la programación de Naciones Unidas y no constituyen, por sí mismas, una confirmación de asistencia de Noboa a cada actividad.

Daniel Noboa anunció una reunión para abordar financiamiento

Durante una entrevista en Radio Élite, el jueves 17 de septiembre, el presidente mencionó un encuentro con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC).

Según explicó, la conversación abordará posibilidades de financiamiento para transmisión eléctrica, desarrollo industrial y otros proyectos. El anuncio corresponde a una reunión prevista; no establece que existan créditos aprobados como resultado de este viaje.

“Todas las reuniones que hay en estos días con jefes de Estado, con organizaciones, pueden ayudar al Ecuador”, afirmó Noboa. El mandatario sostuvo que sus actividades incluirán encuentros bilaterales, además de su participación ante Naciones Unidas.

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