Daniel Noboa participará en la Asamblea General de la ONU en Nueva York

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

El presidente Daniel Noboa participará en la edición 81 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA81), por lo que viajará a finales de septiembre a Nueva York, Estados Unidos. La información fue compartida por Roberto Kury, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana este viernes 11 de septiembre de 2026.

Más detalles de la participación de Noboa en asamblea de la ONU

Roberto Kury indicó en una entrevista con Ecuador TV que no existen otros viajes presidenciales planificados por el momento.

La participación de Noboa en la Asamblea General de la ONU se produce después de la visita que realizó a China y de las recientes visitas al país del presidente de Panamá, José Mulino, y del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El viaje del presidente a Nueva York está previsto para finales de septiembre. La edición 2026 de la UNGA81 arrancó el pasado martes 8 de septiembre y se extenderá durante todo el mes. El tradicional Debate General está prevista para el 22 de septiembre.

En el 2024 Noboa intervino en la Cumbre del Futuro, celebrada antes del debate general del 79.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York. Mientras que hace un año, en el 2025, tenía previsto asistir en la Asamblea General, pero tuvo que cancelar su viaje por las protestas del movimiento indígena en Imbabura.

Preguntas frecuentes sobre participación de Daniel Noboa en asamblea de ONU

❓ ¿Cuándo viajará Daniel Noboa a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU?

El viaje de Daniel Noboa a Nueva York está previsto para finales de septiembre de 2026.

El presidente participará en la edición 81 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA81), cuyo Debate General está previsto para el 22 de septiembre.

❓ ¿Qué hará Daniel Noboa durante la Asamblea General de las Naciones Unidas 2026?

Daniel Noboa participará en las actividades de la Asamblea General de la ONU y está previsto que intervenga en el marco de este encuentro internacional.

La UNGA81 comenzó el 8 de septiembre de 2026 y se desarrollará durante todo el mes en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

❓ ¿Por qué es importante la participación de Daniel Noboa en la Asamblea General de la ONU?

La Asamblea General permite a Ecuador presentar su posición y prioridades ante representantes de países de todo el mundo.

La participación de Noboa ocurre después de su viaje a China y de las recientes visitas a Ecuador del presidente de Panamá, José Mulino, y del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

❓ ¿Daniel Noboa ya ha participado antes en actividades de la Asamblea General de la ONU?

Sí. En 2024, Noboa intervino en la Cumbre del Futuro, realizada antes del Debate General del 79.º período de sesiones de la Asamblea General.

La actividad se desarrolló en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. En 2025, Noboa tenía previsto asistir a la Asamblea General, pero canceló el viaje debido a las protestas del movimiento indígena en Imbabura.

❓ ¿Qué otros viajes internacionales tiene previstos Daniel Noboa después de su viaje a Nueva York?

Por el momento, no existen otros viajes presidenciales planificados, según informó el canciller Roberto Kury.

Kury confirmó la participación de Noboa en la UNGA81 durante una entrevista con Ecuador TV este 11 de septiembre de 2026. El viaje a Nueva York es, hasta ahora, el desplazamiento internacional presidencial anunciado para finales de septiembre.

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