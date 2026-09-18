Daniel Noboa recibió a Marcelo Gallardo y pide la Copa América

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Marcelo Gallardo se encuentra en el país tras haber sido anunciado como nuevo entrenador de la Selección de Ecuador. Este viernes 18 de noviembre del 2026, el entrenador fue recibido por el presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet.

El encuentro entre Daniel Noboa y Marcelo Gallardo

Por medio de sus redes sociales, Daniel Noboa expuso el encuentro junto al nuevo entrenador del combinado nacional. Allí exhibió una serie de fotografías junto al técnico y le dio un mensaje de bienvenida.

“Todo un país detrás de un mismo objetivo: la Copa América. Bienvenido, Marcelo Gallardo“, escribió el mandatario. A ello le sumó una serie de fotografías en las que ambos portaban chaquetas del combinado nacional.

Dentro del acto, el presidente también recibió un obsequio de parte de la Selección de Ecuador. Junto a Gallardo posó con una colección de las tres indumentarias, principal y dos alternas, que le corresponden a la Tri.

La presentación de Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador

Un día antes, el 17 de septiembre del 2026, Marcelo Gallardo tuvo su presentación oficial en la Casa de la Selección. En ese mismo día, el ‘Muñeco‘ arribó al Aeropuerto Mariscal Sucre en horas de la mañana y fue recibido por Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Durante su primera rueda de prensa como seleccionador, Gallardo señaló que su intención será construir un equipo que “compita para ganar” y aseguró que partirá de la base que disputó el Mundial 2026. Para su primera convocatoria respetará buena parte de aquella nómina, aunque también adelantó que observará futbolistas del torneo local, del exterior y jóvenes que busquen ganarse un espacio en la Tricolor.

El entrenador se refirió a su llegada como un desafío y sostuvo que aceptó el cargo debido a que su intención era dirigir a una selección. Además, manifestó que la localía, entre Quito y Guayaquil, se decidirá en función de los rivales y el contexto de los partidos.

¿Qué le espera a Marcelo Gallardo?

Los dos primeros amistosos de Marcelo Gallardo al frente de Ecuador serán en Asia. La Tricolor enfrentará a Corea del Sur el jueves 24 de septiembre, en el Suwon World Cup Stadium, y luego se medirá con Japón el jueves 1 de octubre, en Yokohama, por la Copa Kirin. Serán los primeros partidos del nuevo ciclo después del Mundial 2026

Después de enfrentar a Japón, Ecuador todavía disputará un tercer compromiso el 5 de octubre en Tokio, ante Panamá o Nueva Zelanda. El rival dependerá de los resultados de la Copa Kirin: si la Tri vence a Japón jugará la final, mientras que si pierde disputará el partido por el tercer puesto.