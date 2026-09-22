Daniel Noboa tiene reuniones con Kristi Noem y Keiko Fujimori este 22 de septiembre

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cumple este martes 22 de septiembre de 2026 una agenda internacional en Estados Unidos, en el marco del inicio del debate general de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Sus actividades incluyen reuniones bilaterales y su participación en encuentros relacionados con seguridad.

Entre los compromisos previstos consta una reunión con Kristi Noem, enviada especial para el Escudo de las Américas. Noboa también participará en la reunión del Shield of the Americas y mantendrá encuentros con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y con Stephen Miller, subdirector del Gabinete de Políticas Generales de la Casa Blanca y consejero de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump.

Noboa continúa su agenda en Nueva York

La jornada internacional de Noboa se desarrolla después de que el lunes 21 de septiembre iniciara sus actividades oficiales en Nueva York. Ese día participó en un conversatorio previo a la Asamblea General de Naciones Unidas.

Durante ese encuentro, el Mandatario abordó la estrategia de su administración frente al crimen organizado. También habló sobre la relación entre seguridad y crecimiento económico, las oportunidades que existen en Ecuador y el papel de las nuevas generaciones.

El foro llevó el nombre de ‘Leading in a Changing World’, que en español significa ‘Liderando en un mundo cambiante’. En ese espacio, Noboa puso énfasis en la persecución de los denominados “capos invisibles”.

Según la Presidencia de Ecuador, estos actores lavan dinero, movilizan recursos y sostienen las operaciones de organizaciones delictivas. El mandatario centró así parte de su intervención en las estructuras que permiten mantener las actividades de estos grupos.

Noboa también se refirió a la relación de Ecuador con Estados Unidos. Reconoció a ese país como el principal socio de Ecuador en materia de seguridad.

Conozca la agenda internacional que cumplirá el presidente @DanielNoboaOk, este martes 22 de septiembre, en Estados Unidos. pic.twitter.com/CZ8uYJQ2Wg — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) September 22, 2026

Reuniones bilaterales y encuentro sobre seguridad

Para este martes, la agenda presidencial contempla varias reuniones y actividades vinculadas con las relaciones internacionales y la seguridad. Una de ellas será el encuentro bilateral con Kristi Noem, enviada especial para el Escudo de las Américas.

El mandatario también tiene previsto participar en la reunión del Shield of the Americas. A esta actividad se suma el encuentro con Keiko Fujimori, presidenta de Perú.

Otro de los compromisos de Noboa será una reunión con Stephen Miller, subdirector del Gabinete de Políticas Generales de la Casa Blanca y consejero de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump.

La agenda también marca el inicio del debate general de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Estas actividades forman parte de la agenda internacional que el presidente ecuatoriano cumple en Estados Unidos.

En el conversatorio del lunes, Noboa sostuvo además que Ecuador debe mantener relaciones comerciales con todas las naciones, pese a que Estados Unidos representa su principal socio en materia de seguridad.

El presidente explicó que las decisiones internacionales no pueden responder únicamente a posiciones ideológicas cuando están en juego el empleo y el bienestar de las familias ecuatorianas. Esa fue otra de las ideas que expuso durante su primer encuentro oficial en Nueva York, antes del inicio del debate general de Naciones Unidas.

Con estos compromisos, Noboa continúa este martes su agenda internacional en Estados Unidos, con reuniones que incluyen asuntos de seguridad y relaciones con otros gobiernos.

Ecuador presenta su visión de desarrollo y sus oportunidades de crecimiento, inversión y cooperación en el conversatorio “Leading in a Changing World”, de Goals House, un espacio de diálogo con expertos en política internacional y líderes de los sectores de tecnología, minería,… pic.twitter.com/WnX7HKN1gy — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) September 21, 2026

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