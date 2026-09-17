Daniel Noboa dice que es probable que pida unos días de licencia para hacer campaña con sus candidatos

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Daniel Noboa participó en una entrevista radial este jueves 17 de septiembre de 2026 para dar a conocer las acciones del Gobierno Nacional.

El Presidente señaló que en la noche de ayer, bajo el mando del Ministro del Interior, se realizó un operativo de seguridad en El Oro que dejó una afectación al grupo criminal Sao Box, con al menos 14 detenidos.

Explicó que es una provincia apetecida por los grupos criminales debido a que tienen el segundo puerto más importante de Ecuador, Puerto Bolívar.

Tras la entrevista, el Presidente se trasladará a esa provincia para conocer los operativos de seguridad que se ejecuta ahí.

Estado de excepción y seguridad

Noboa explicó que las provincias incluidas en el toque de queda son zonas que necesitan la intervención del Bloque de Seguridad y es mejor que las personas estén en sus casas cuando los operativos se ejecuten. Aseguró que el toque de queda no afecta la economía de esas zonas, pues ha verificado con el SRI que las ventas van en aumento.

En cuanto a seguridad, afirmó que Ecuador sufrió por muchos años por el descuido de las fronteras, que permitió el ingreso de narcotráfico y de armas.

Especificó que la guerra contra el narcotráfico cuesta millones de dólares y que por ello es importante que haya empresas norteamericanas que quieran invertir en seguridad en Ecuador.

Habló sobre el apoyo de Trump en el combate al narcotráfico y recalcó que Estados Unidos destacó el combate de Ecuador y otros países contra el narco.

Irene Vélez, secretaria de Comunicación, también puso de relieve el combate a las organizaciones criminales que Estados Unidos ha catalogado como terroristas.

Noboa agregó que se combate también el tráfico en el mar por parte de algunos pescadores y precisó que se ha decomisado más de 10 toneladas de droga en las últimas seis semanas.

También comentó la colaboración con Emiratos Árabes Unidos con tecnología que permitirá desplegar acciones de control en la frontera sin necesidad de la presencia de militares.

Economía

El Primer Mandatario señaló que el Gobierno se vuelve más eficiente energéticamente y exige que haya autogeneración en la industria minera para reducir los gastos y dar subsidios a los ciudadanos, tanto en energía como en gasolina.

Señaló que hay que trabajar en crear un superávit entre lo que entra por petróleo y lo que se consume en combustibles y para ello hay que incrementar la producción petrolera y bajar el consumo de combustibles pesados.

En minería, Noboa volvió a destacar que las mineras deben tener generación eléctrica propia y ser responsables con el medioambiente, así como velar por la salud de su personal y las personas alrededor de la minera.

Educación

Daniel Noboa habló de que hay que mejorar los resultados en los test internacionales y volvernos más competitivos a escala internacional. Destaca que el Gobierno trabaja en generar oportunidades por los jóvenes para darles empleo y cumplir sus sueños.

En ese aspecto, señaló que las pruebas Pisa son un estándar mundial y “no hemos mejorado mucho desde hace 20 años” en estas pruebas, que son un comparativo mundial.

Dijo que con Emiratos Árabes se ha entregado 10 000 becas en Inteligencia Artificial; con China se ha hablado de la posibilidad de realizar intercambios y se ha gestionado 300 cupos.

Elecciones seccionales

En cuanto a las próximas elecciones seccionales, Noboa destacó que ADN lleva solo dos años y es su primera elección seccional y a partir de eso “todo es ganancia”.

Aseguró que tiene buenos números en la mayoría de provincias y se ubican “bastante bien” en el mapa político. También señaló que “habrá sorpresas”.

Noboa señaló que su movimiento tiene el promedio de edad más bajo de todos los movimientos políticos, con la participación de figuras electas femeninas más alta de toda la historia de Ecuador y la participación de pueblos y nacionalidades y minorías.

En cuanto a si tomará licencia para acompañar a sus candidatos en campaña, aclaró que “lo más probable es que unos días haga campaña, cuatro o cinco días, pero no creo que vaya a pedir todo el período de campaña porque hay muchas cosas que tengo que hacer como Presidente también”.

En ese sentido habló de una foto que mostró ayer con sus cuadros del Guayas de un momento en el que compartieron un cebiche y señaló que es una muestra de unidad y una muestra de que hay un solo proyecto y una sola lucha.

Obras

En la entrevista en radio Élite, Noboa resaltó el trabajo del Gobierno en obras como el Quinto Puente en Guayaquil, con una inversión de 1 800 millones dólares, “el proyecto de infraestructura más grande de los últimos 15 años, en vialidad”.

También la construcción de la última etapa de la E25 que viene de Los Ríos, una vía fundamental para los exportadores del país.

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