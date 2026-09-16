Daniel Noboa entrega maquinaria e insumos a productores de la Sierra Centro

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El presidente Daniel Noboa entregó este miércoles 16 de septiembre de 2026 maquinaria e insumos a productores de cuatro provincias de la Sierra centro: Pichincha, Bolívar, Cotopaxi y Tungurahua.

¿Qué entregó Daniel Noboa a los productores de la Sierra Centro?

Daniel Noboa oficializó la entrega de tractores, camionetas y otros insumos a los productores Pichincha, Bolívar, Cotopaxi, Tungurahua, en la parroquia Mulaló, este miércoles.

De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno, el conjunto de ayudas representa una inversión superior a 1,6 millones de dólares y está dirigido a familias agrícolas de cinco provincias.

Entre los principales beneficios entregados constan:

13 tractores e implementos agrícolas

25 camionetas , con una inversión de 450 000

, con una inversión de 450 000 198 títulos de propiedad de tierras

de tierras 150 000 dólares en créditos productivos 7×7

Un sistema de riego parcelario tecnificado, con una inversión superior a 330 000 dólares

Según el Gobierno, los tractores y camionetas permitirán beneficiar a 882 productores.

La ayuda está dirigida a familias dedicadas a la producción de papas, habas, maíz y otros productos que forman parte de la canasta básica de los ecuatorianos.

Productores explicaron cómo utilizarán las ayudas

Durante el evento, los beneficiarios señalaron el uso que darán a los bienes recibidos.

Fernanda Calala, beneficiaria de uno de los tractores, agradeció el apoyo recibido y señaló que era la primera vez que accedía a una ayuda de este tipo.

Por su parte, Ruth Cando, emprendedora dedicada a la venta de huevos de codorniz, recibió una camioneta que, según explicó, le permitirá ampliar la cobertura de su negocio.

Cando señaló al Presidente y los asistentes que su emprendimiento tiene cinco años y actualmente comercializa sus productos en provincias como Pichincha y Tungurahua. Con el nuevo vehículo, indicó que prevé ampliar sus ventas hacia La Maná, Santo Domingo y Guayaquil.

Títulos de propiedad permitirán invertir en producción

Entre los beneficiarios también estuvieron productores que recibieron títulos de propiedad de sus terrenos.

Luis Casabanda, uno de ellos, señaló que la adjudicación de la tierra le permitirá destinar a la producción recursos que anteriormente utilizaba para pagar el arriendo.

“Lo que pagaba 500 dólares por arriendo de la tierra ahora lo puedo invertir en producir”, manifestó Casabanda.

El Gobierno indicó que las acciones forman parte del apoyo destinado a las familias productoras de la Sierra centro mediante maquinaria, acceso a tierra, financiamiento y tecnificación del riego.

Durante su intervención, Noboa felicitó a los beneficiarios y señaló que las ayudas permitirán trabajar, impulsar sus actividades productivas y avanzar en la tecnificación del sector agrícola.