Daniel Noboa comparte video en el que cumple el deseo de un niño en Carondelet

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

El presidente Daniel Noboa compartió en sus cuentas oficiales un video en el que conoce a un niño, Carlitos, el día de su cumpleaños en Carondelet.

Con la frase “Hay deseos que da gusto cumplir”, el video inicia con el ingreso de la ministra Nathaly Morillo al despacho mientras le pregunta al menor cuál fue su deseo de cumpleaños al soplar la vela. Él responde: “Conocer a Daniel Noboa”.

Ingresa a la oficina y descubre detrás de la puerta al Presidente. Se asombra y se acerca a saludarlo de manera muy cordial con un apretón de manos.

Le comenta que ha tratado de conocerlo durante un año, se emociona, llora y busca consuelo en su madre, quien también le cuenta al Presidente los intentos por conocerlo.

“Intenté más de un año conocerle. Me intenté infiltrar pero no hubo cómo infiltrarme”, dice el niño. Daniel Noboa resalta que hay mucha seguridad y le presenta a una de sus mascotas.

Daniel Noboa y su encuentro con Carlitos

Carlitos aprovecha para regalarle una muestra de su emprendimiento porque el Presidente “hace mucho deporte”; además, le canta una canción en ruso.

Finalmente, el menor le hace una entrevista al Presidente y le pregunta cuáles son los proyectos que tiene el Gobierno para los niños. Noboa resalta que hay muchos pero que, sobre todo, trabaja que para cuando esos niños lleguen a ser adultos “tengan la oportunidad de trabajar, la oportunidad de cumplir sus sueños”.

Para despedirse, el niño le dirige unas últimas palabras: “Estoy orgulloso de usted y voy a seguir sus frutos porque yo también quiero ser presidente cuando sea grande”.

El video termina con el grito de “viva el cumpleañero”, en Carondelet.

En anteriores ocasiones, el Presidente ha compartido videos de sus encuentros con niños que son sus fans y que han soñado conocerlo.

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