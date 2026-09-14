Daniel Noboa aumenta su aprobación y alcanza el octavo puesto en América Latina

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

La aprobación del presidente Daniel Noboa alcanzó el 47,4% en septiembre de 2026. La cifra representa un incremento de 2,1 puntos porcentuales frente al 45,3% registrado en agosto, según CB Global Data.

Este resultado ubicó al mandatario ecuatoriano en el octavo puesto del ranking de presidentes mejor valorados de América Latina. En la medición anterior ocupó la posición 11.

La desaprobación de Noboa se situó en el 47%, cuatro décimas por debajo del porcentaje de aprobación.

Daniel Noboa escala posiciones en el ranking regional

El presidente de Ecuador superó en la clasificación a Santiago Peña, de Paraguay, quien obtuvo el 45,5 %; José Antonio Kast, de Chile, con el 42,9%, y Javier Milei, de Argentina, con el 35,5%.

El documento vincula el aumento de la aprobación presidencial con las medidas de reactivación económica y las acciones de seguridad ejecutadas por el Gobierno.

Economía y seguridad aparecen como ejes de la gestión

El informe señala que las medidas económicas impulsaron el comercio y permitieron que varios sectores productivos alcanzaran cifras récord de ventas durante los últimos meses.

En materia de seguridad, el documento menciona la captura de cabecillas y las operaciones contra las estructuras operativas y financieras de bandas criminales.

El texto también sostiene que estas acciones forman parte de los factores relacionados con el incremento de la valoración del presidente en septiembre.

Daniel Noboa aprobación en América Latina; preguntas frecuentes

❓¿Cuál es la aprobación de Daniel Noboa en septiembre de 2026? La aprobación del presidente Daniel Noboa llegó al 47,4% en septiembre de 2026, según CB Global Data.

La cifra aumentó 2,1 puntos porcentuales frente al 45,3% registrado en agosto. ❓¿En qué puesto está Daniel Noboa entre los presidentes mejor valorados de América Latina? Noboa se ubicó en el octavo puesto del ranking regional de aprobación presidencial.

En la medición anterior ocupaba la posición 11, por lo que avanzó tres lugares en septiembre. ❓¿Cuál es la desaprobación de Daniel Noboa? La desaprobación del Presidente se ubicó en el 47%.

Ese porcentaje quedó cuatro décimas por debajo de su nivel de aprobación, que fue del 47,4 %. ❓¿A qué presidentes superó Daniel Noboa en el ranking? Noboa quedó por encima de Santiago Peña, de Paraguay, con 45,5%; José Antonio Kast, de Chile, con 42,9%; y Javier Milei, de Argentina, con 35,5%.

Estos porcentajes forman parte de la misma medición regional de CB Global Data. ❓¿Qué factores relaciona el informe con el aumento de la aprobación de Daniel Noboa? El documento vincula el incremento con medidas de reactivación económica y acciones de seguridad ejecutadas por el Gobierno.

También menciona mejores cifras de ventas en varios sectores productivos, capturas de cabecillas y operaciones contra estructuras operativas y financieras de bandas criminales.

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