Daniel Noboa aumenta su aprobación y alcanza el octavo puesto en América Latina

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La aprobación del presidente Daniel Noboa alcanzó el 47,4% en septiembre de 2026. La cifra representa un incremento de 2,1 puntos porcentuales frente al 45,3% registrado en agosto, según CB Global Data.
Este resultado ubicó al mandatario ecuatoriano en el octavo puesto del ranking de presidentes mejor valorados de América Latina. En la medición anterior ocupó la posición 11.
La desaprobación de Noboa se situó en el 47%, cuatro décimas por debajo del porcentaje de aprobación.
El presidente de Ecuador superó en la clasificación a Santiago Peña, de Paraguay, quien obtuvo el 45,5 %; José Antonio Kast, de Chile, con el 42,9%, y Javier Milei, de Argentina, con el 35,5%.
El documento vincula el aumento de la aprobación presidencial con las medidas de reactivación económica y las acciones de seguridad ejecutadas por el Gobierno.
El informe señala que las medidas económicas impulsaron el comercio y permitieron que varios sectores productivos alcanzaran cifras récord de ventas durante los últimos meses.
En materia de seguridad, el documento menciona la captura de cabecillas y las operaciones contra las estructuras operativas y financieras de bandas criminales.
El texto también sostiene que estas acciones forman parte de los factores relacionados con el incremento de la valoración del presidente en septiembre.
La aprobación del presidente Daniel Noboa llegó al 47,4% en septiembre de 2026, según CB Global Data.
La cifra aumentó 2,1 puntos porcentuales frente al 45,3% registrado en agosto.
Noboa se ubicó en el octavo puesto del ranking regional de aprobación presidencial.
En la medición anterior ocupaba la posición 11, por lo que avanzó tres lugares en septiembre.
La desaprobación del Presidente se ubicó en el 47%.
Ese porcentaje quedó cuatro décimas por debajo de su nivel de aprobación, que fue del 47,4 %.
Noboa quedó por encima de Santiago Peña, de Paraguay, con 45,5%; José Antonio Kast, de Chile, con 42,9%; y Javier Milei, de Argentina, con 35,5%.
Estos porcentajes forman parte de la misma medición regional de CB Global Data.
El documento vincula el incremento con medidas de reactivación económica y acciones de seguridad ejecutadas por el Gobierno.
También menciona mejores cifras de ventas en varios sectores productivos, capturas de cabecillas y operaciones contra estructuras operativas y financieras de bandas criminales.