Daniel Noboa y Asamblea se pronuncian sobre el contrato de Dedalus para el sistema de salud

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

El presidente Daniel Noboa y el Pleno de la Asamblea se pronunciaron este miércoles 9 de septiembre de 2026 sobre el contrato entre el Ministerio de Salud Pública y la empresa Dedalus, a través de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

Los pronunciamientos de Daniel Noboa y la Asamblea sobre el contrato entre Salud y Dedalus

Este miércoles, se oficializó la adjudicación del contrato por 240 millones de dólares entre el Ministerio de Salud Pública y Dedalus, para un servicio integral de implementación, operación y soporte de una plataforma nacional interoperable de información y atención digital en salud, será fiscalizado por la Asamblea.

Fiscalización

Horás después, el Pleno de la Asamblea introdujo en el orden del día el tratamiento de este punto y, luego, con 139 votos a favor y una abstención, aprobó que la Comisión de Fiscalización inicie un proceso sobre el contrato entre el Ministerio de Salud y la empresa italiana Dedalus.

Con 139 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional dispuso que la Comisión de @FiscalizacionAN inicie el proceso de fiscalización relacionado con el contrato suscrito entre el Ministerio de Salud Pública y la empresa Dedalus.#AsambleaEc2026 #Sesión122 pic.twitter.com/cqzg18kvDj — Asamblea Nacional del Ecuador (@AsambleaEcuador) September 9, 2026

En tanto, el presidente Daniel Noboa defendió la adjudicación por régimen especial, a través de sus redes sociales.

‘El sistema de operación hospitalaria más avanzado del mundo’, dice Daniel Noboa

“La salud pública necesita soluciones. La gente lo pide, nosotros cumplimos. Estamos incorporando Dedalus, el sistema de operación hospitalaria más avanzado del mundo. El sistema que utilizan países como Irlanda, Alemania, Francia y Reino Unido lo estamos trayendo al Ecuador”, dijo Daniel Noboa.

Según el mandatario, con el contrato se conseguirá:

Agendamiento de citas más ágil.

Un solo historial clínico para los ecuatorianos.

Inventario y control estricto de las medicinas, insumos y equipos médicos disponibles en el sistema de salud.

Esto, a través de 1 742 centros de salud interconectados, “para la dignidad de la gente”.

“Los problemas los crearon. Nos corresponde resolverlos”, concluyó el mandatario.

La salud pública necesita soluciones. La gente lo pide, nosotros cumplimos. Estamos incorporando Dedalus, el sistema de operación hospitalaria más avanzado del mundo. El sistema que utilizan países como Irlanda, Alemania, Francia y Reino Unido lo estamos trayendo al Ecuador.



Con… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) September 9, 2026

Objetivo del contrato

El ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga, y el gerente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Ronald Spina, explicaron que la iniciativa busca enfrentar la fragmentación del sistema sanitario. Según las autoridades, actualmente existe información dispersa y procesos que no siempre se encuentran conectados entre los hospitales y otros establecimientos públicos.

Una plataforma para integrar la información médica

El proyecto plantea conectar de manera progresiva los establecimientos que administra el Ministerio de Salud. Con ello, las autoridades buscan mejorar la atención que reciben los pacientes dentro de la red pública.

Aveiga explicó que uno de los objetivos consiste en asignar a cada paciente una identidad única dentro del sistema sanitario. El Gobierno también pretende avanzar hacia una historia clínica electrónica integrada, a la que pueda acceder el personal médico.

La propuesta busca que los datos generados durante una atención médica se registren una sola vez. Spina señaló que esa información podrá acompañar al paciente durante su proceso de atención, sin importar en cuál de los establecimientos públicos reciba asistencia.

Contratación de CNT

Para implementar la plataforma, el Ministerio de Salud contratará a CNT. La empresa estatal tendrá a su cargo la puesta en marcha del servicio junto con Dedalus.

Spina destacó que Dedalus Group figura entre los sistemas más probados y utilizados en el mundo. También señaló que la compañía se encuentra entre los mayores proveedores globales de software para salud, soluciones de sistemas de información hospitalaria e historias clínicas electrónicas.

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