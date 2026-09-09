Ecuador integrará tecnología italiana a su sistema de salud pública

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

Ecuador inició un proceso para incorporar una plataforma de información hospitalaria de la empresa italiana Dedalus a su red pública de salud. El objetivo del Gobierno es integrar progresivamente los datos de 1 742 establecimientos administrados por el Ministerio de Salud Pública.

El ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga, y el gerente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Ronald Spina, explicaron que la iniciativa busca enfrentar la fragmentación del sistema sanitario. Según las autoridades, actualmente existe información dispersa y procesos que no siempre se encuentran conectados entre los hospitales y otros establecimientos públicos.

Una plataforma para integrar la información médica

El proyecto plantea conectar de manera progresiva los establecimientos que administra el Ministerio de Salud. Con ello, las autoridades buscan mejorar la atención que reciben los pacientes dentro de la red pública.

Aveiga explicó que uno de los objetivos consiste en asignar a cada paciente una identidad única dentro del sistema sanitario. El Gobierno también pretende avanzar hacia una historia clínica electrónica integrada, a la que pueda acceder el personal médico.

La propuesta busca que los datos generados durante una atención médica se registren una sola vez. Spina señaló que esa información podrá acompañar al paciente durante su proceso de atención, sin importar en cuál de los establecimientos públicos reciba asistencia.

Para implementar la plataforma, el Ministerio de Salud contratará a CNT. La empresa estatal tendrá a su cargo la puesta en marcha del servicio junto con Dedalus.

Spina destacó que Dedalus Group figura entre los sistemas más probados y utilizados en el mundo. También señaló que la compañía se encuentra entre los mayores proveedores globales de software para salud, soluciones de sistemas de información hospitalaria e historias clínicas electrónicas.

Un contrato de 240 millones de dólares

El Ministerio de Salud adjudicó este martes el contrato a CNT por 240 millones de dólares, de acuerdo con la información registrada en el portal de compras públicas. El acuerdo contempla un plazo de ejecución de siete años.

La contratación ocurre mientras los hospitales públicos de Ecuador enfrentan una crisis de desabastecimiento de medicinas. El Gobierno del presidente Daniel Noboa todavía no ha logrado solucionar esta situación.

Las autoridades atribuyen la escasez a supuestas mafias que, según su versión, operan dentro de los hospitales. Frente a este problema, Noboa también ha anunciado compras masivas de medicamentos como una medida para enfrentar el desabastecimiento.

La nueva plataforma forma parte de un proceso que busca conectar la información de los establecimientos públicos de salud. La propuesta contempla la integración progresiva de los datos de los 1 742 centros administrados por el Ministerio y apunta a que el personal médico pueda disponer de una historia clínica electrónica integrada.

Con la contratación, CNT asumirá la implementación del servicio y trabajará con Dedalus para poner en funcionamiento la plataforma de información hospitalaria. El contrato tendrá una duración de siete años y representará una inversión de 240 millones de dólares.

Estamos trabajando en la transformación tecnológica del sistema de salud pública para brindar una atención más ágil, conectada y eficiente, avanzando hacia una historia clínica electrónica integrada que acompañe a cada paciente y permita cuidar mejor a los ecuatorianos. pic.twitter.com/W2O75MCM04 — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) September 9, 2026

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