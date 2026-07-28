Daniel Noboa se reunió con José Manuel Restrepo para reforzar la seguridad entre Ecuador y Colombia

El presidente Daniel Noboa mantuvo una reunión con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, durante su visita oficial a Lima. En este encuentro, ambas autoridades dialogaron sobre una agenda conjunta para enfrentar desafíos comunes. La lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de la seguridad en la frontera norte se ubicaron entre las prioridades compartidas por Ecuador y Colombia, con el objetivo de proteger a las familias de ambos países.

Contexto de la reunión

La reunión se desarrolló en el marco de la agenda que cumple el mandatario ecuatoriano en la capital peruana, con motivo de la investidura de Keiko Fujimori como presidenta de Perú. Antes de este encuentro con Restrepo, Noboa sostuvo una reunión bilateral con la presidenta electa peruana en el Palacio de Torre Tagle, ubicado en el centro histórico de Lima.

Cooperación regional y agenda bilateral

Durante el diálogo entre Daniel Noboa y José Manuel Restrepo, las autoridades analizaron la necesidad de fortalecer la cooperación entre Ecuador y Colombia frente a los problemas que afectan a ambos países. La conversación se centró en impulsar acciones conjuntas para combatir el narcotráfico y reforzar la seguridad en la frontera norte, dos temas que ambos gobiernos consideran prioritarios.

Ceremonia de transmisión del Mando Supremo

Después de las reuniones bilaterales, el jefe de Estado ecuatoriano participó, junto con otros mandatarios y representantes de Gobierno invitados, en la ceremonia de transmisión del Mando Supremo de la República del Perú. El acto oficial se realizó al mediodía en el Congreso de la República, donde Keiko Fujimori prestó juramento y asumió formalmente la Presidencia del país.

Agenda del presidente Noboa

La programación oficial del mandatario ecuatoriano continuó a las 14:15 con el saludo protocolario que la nueva presidenta peruana ofreció a los jefes de Estado y representantes extranjeros en el Palacio de Gobierno.

Llegada a Lima y recepción oficial

Daniel Noboa llegó a Lima la tarde del lunes para participar en los actos oficiales de la transmisión del mando presidencial. A su arribo, recibió honores oficiales en la Base Aérea del Callao. Las autoridades peruanas organizaron la recepción oficial del mandatario. En el acto participaron la ministra de Desarrollo e Inclusión de Perú, Lily Vásquez; el embajador Galo Yépez; y el comandante Roberto Aranda.

Refuerzo de relaciones bilaterales

Durante la bienvenida, la ministra Lily Vásquez destacó que la presencia de Daniel Noboa en la transmisión del Mando Supremo 2026 refleja las buenas relaciones bilaterales entre Ecuador y Perú. Además, calificó a ambos países como “aliados estratégicos”. Una vez concluidas las actividades oficiales previstas para este martes, el presidente ecuatoriano tiene previsto regresar a Ecuador durante la tarde. Con ese retorno finalizará su visita oficial a Lima, que incluyó reuniones bilaterales con autoridades de Perú y Colombia, además de su participación en la ceremonia de posesión presidencial peruana.

El presidente @DanielNoboaOk mantuvo un diálogo con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, para impulsar una agenda conjunta de cooperación frente a los desafíos comunes: la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de la seguridad en la frontera… pic.twitter.com/AzHTcVTHVg — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) July 28, 2026

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