Daniel Noboa dice que no descarta postularse a una reelección

El presidente Daniel Noboa habló en una entrevista en Radio Sucre este lunes 27 de julio sobre la situación del país y las fiestas de Guayaquil.

Trabajo en Guayaquil

Noboa señaló que parte importante de su obra por Guayaquil es el Quinto Puente, así como la intervención en el Guasmo, el Parque Recreativo Monte Sinaí en donde se ha invertido más de 6 millones de dólares. También destacó la inversión para jóvenes en Guayaquil con el programa Jóvenes en Acción y el combate en el crimen en Guayaquil y Durán , en donde se redujeron los crímenes en 30%, lo que ha incentivado el crecimiento económico.

En cuanto al Quinto Puente, precisó que este proyecto está planificado terminar en 2029 pues aún se trabaja en muchos aspectos relacionados.

Cooperación internacional

Noboa se refirió a la cooperación con Colombia y Perú y destacó el trabajo en las fronteras para detener el crimen.

Detalló que con Keiko Fujimori se trabajará en reforzar la seguridad en la frontera sur con drones.

Salud

Noboa señaló que “el nuevo Ministro de Salud es un gran cuadro y está poniendo orden en los hospitales”.

Destacó la ayuda con la India, que proveerá de medicamentos certificados; así mismo, se conversa con Colombia, Argentina y Costa Rica para su colaboración con medicinas.

El presidente señala que los laboratorios más grandes de Ecuador también están creciendo y están invirtiendo en Tecnología.

También habló de que en Salud hay un crecimiento en la facturación de Salud del 20%.

TLC con Canadá

El presidente señaló que el TLC es un logro de este Gobierno. Destacó que Canadá es una economía dura y con ello los exportadores tendrán un gran beneficio al tener un nuevo destino.

Daniel Noboa también se refirió a los comentarios de que Ecuador vive una dictadura y dijo que si fuera así, no podrían decir eso. Agregó que los partidos políticos que han hecho las cosas bien podrán seguir adelante, así como Unidad Popular, por ejemplo.

“No tengo ningún interés en ser dictador. Me encantaría seguir en mi vida profesional después de ser Presidente”. Noboa señaló que sí hay una posibilidad de postularse a una reelección.

“Sí hay una posibilidad. En este momento estamos pensando en resolver los problemas de los ecuatorianos. Si es que se los resuelve antes, capaz no necesito reelegirme. Si toma más tiempo, lo pensaremos”, señaló.

Elecciones

El presidente señaló que tiene “muy buenos candidatos”; “en Durán está Olsen, en Guayaquil tenemos a Cynthia”, detalló.

Noboa dijo que “si le preguntan a Rivadeneira , dice que vivimos en dictadura”; sin embargo, existen 233 organizaciones políticas que pueden participar en las elecciones y niega la dictadura de Nicaragua.

Ante la pregunta de qué le preocupa al presidente, señaló que se está tratando de instaurar una narrativa de que el Gobierno “es el cuco” y no proponen soluciones.

Destacó que la gente necesita soluciones y qué le digan cómo se va a resolver sus problemas y no entrar “en la insultadera”.

También habló que el voto no se mueve por odio sino en quién le dé soluciones.

Economías de organizaciones delictivas

El Primer Mandatario se refirió al movimiento de dinero ilegal en Ecuador del narcotráfico, minería ilegal, por ejemplo, y destacó que mucho de ese dinero se mueve a través de cooperativas.

Seguridad Social

El Presidente señaló que dispuso la venta de activos para poder recuperar dinero que está estancado en activos que no se usan.

Noboa dijo que hay terrenos, viviendas, edificios que significan decenas de millones de dólares para el Estado.

Posesión en Perú y Colombia

El viaje de Noboa a la posesión de Keiko Fujimori se oficializó mediante Decreto Ejecutivo el domingo 26 de julio. Esta mañana, el Presidente confirmó que la comitiva que lo acompañará está formada por el canciller Roberto Kury, la Secretaria de Comunicación, el Secretario de la Administración, Julio Neira, entre ellos.

El Mandatario confirmó que también irá a la posesión de De la Espriella en Colombia, aunque aún no sabe dónde será. “Donde sea que nos toque ir, ahí vamos a estar”.

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