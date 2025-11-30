Daniel Noboa cumple 38 años mientras continúa su agenda fuera del país

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, celebra este 30 de noviembre de 2025 su cumpleaños número 38. El mandatario, nacido en 1987 en Miami, recibe la fecha desde Estados Unidos, donde permanece desde el 27 de noviembre por motivos personales.

Según informó la Presidencia de la República, la estancia del mandatario en EE. UU. no implica actividades oficiales. La institución aclaró que el viaje se realiza con recursos propios y sin el uso del avión presidencial, una decisión comunicada con antelación.

Noboa regresará al país el 1 de diciembre. Para el 2 de diciembre está prevista una serenata en la Plaza de la Independencia organizada por su militancia.

Cumpleaños en un mes clave para su gestión

El cumpleaños de Daniel Noboa coincide con un hito reciente en su administración. El 23 de noviembre de 2025 cumplió dos años en el cargo, en medio de un escenario político marcado por el triunfo del No en la consulta popular y referéndum.

La Presidencia publicó un mensaje de felicitación destacando su “resiliencia” y su “compromiso con los ecuatorianos”. La fecha llega apenas días después del revés electoral, lo que mantiene en debate la evolución del respaldo político al Gobierno.

En paralelo, la agenda internacional del mandatario ya está definida para diciembre. Entre el 3 y el 11 de ese mes, Noboa realizará una gira por Emiratos Árabes Unidos, España y Noruega.

De presidente más joven a figura central del panorama político

Daniel Noboa fue posesionado por primera vez el 23 de noviembre de 2023, cuando tenía 35 años. Con ello se convirtió en el presidente más joven de la historia democrática del país.

En 2025 fue reelecto con el 55 % de los votos, esta vez con su organización política Acción Democrática Nacional (ADN). Su primer ascenso a la Presidencia se dio en 2023, auspiciado por una alianza de varias fuerzas políticas.

Antes de llegar a Carondelet, Noboa fue asambleísta nacional por Santa Elena entre 2021 y 2023. Además, nació en Miami y tiene doble nacionalidad ecuatoriana y estadounidense, como parte de una familia con larga tradición empresarial.

Formación y vida personal

El mandatario cuenta con estudios en la Universidad de Nueva York, Kellogg, Harvard y George Washington. Sus maestrías se enfocan en administración pública, administración de empresas y comunicación política.

Noboa está casado con la influencer Lavinia Valbonesi y es padre de tres hijos. La imagen familiar ha acompañado buena parte de su proyección pública desde el inicio de su carrera política.