Daniel Noboa habló sobre Aquiles Alvarez y el caso Triple A

El presidente Daniel Noboa se refirió este lunes, 27 de julio de 2026, a la declaración entregada por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, en el juicio del caso Triple A. Durante una entrevista con Radio Sucre, el mandatario cuestionó los argumentos expuestos por Alvarez y recordó el perjuicio económico que, según la Fiscalía, habría sufrido el Estado.

Declaraciones de Daniel Noboa sobre la postura de Aquiales Alvarez en el caso Triple A

Noboa calificó como “manotazos de ahogado” la postura de Alvarez, quien la noche del domingo 26 de julio aseguró ante el tribunal que el proceso en su contra “fue armado”.

El presidente expresó: “Creo que son manotazos de ahogado y creo que simplemente nunca pensó que le iba a caer la ley. En un momento era el engreído de Guillermo Lasso, de Jaime Nebot y de Rafael Correa al mismo tiempo, entonces él creía que podía hacer lo que le daba la gana y nada le pasaba”.

Perjuicio económico para el Estado

Además, Noboa abordó el monto que habría perdido el Estado por la supuesta comercialización ilegal de combustibles.

Durante la entrevista, mencionó un perjuicio aproximado de 60 millones de dólares.

Según Noboa, esos recursos pudieron utilizarse en programas como Jóvenes en Acción, en la construcción de parques o en hospitales como el de Santa Rosa.

Sin embargo, sostuvo que el dinero “terminó, al parecer, en una estructura de lavado de activos, y mucho de eso se convirtió en un grandísimo fondo de bienes raíces”.

Teoría presentada por la Fiscalía

La teoría presentada por la Fiscalía señala que empresas del sector hidrocarburífero vinculadas a Aquiles Alvarez y a su familia habrían formado una red para desviar combustible subsidiado entre los segmentos automotor, industrial y naviero, tanto nacional como internacional. El presunto perjuicio ascendería a 61,5 millones de dólares y estaría relacionado con 22,7 millones de galones de diésel y gasolina.

Próximas etapas del juicio del caso Triple A

Aquiles Alvarez es procesado junto con otras 22 personas, entre naturales y jurídicas, por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados del petróleo.

La audiencia del juicio se reinstalará el domingo 2 de agosto. El tribunal prevé completar la presentación de las pruebas de los procesados y posteriormente escuchar los alegatos de cierre antes de emitir su decisión.

Daniel Noboa, Aquiles Alvarez y el caso Triple A; preguntas frecuentes

❓¿Qué dijo Daniel Noboa sobre la declaración de Aquiles Alvarez? Daniel Noboa calificó como “manotazos de ahogado” los argumentos expuestos por Aquiles Alvarez durante el juicio del caso Triple A.

El Presidente sostuvo que el alcalde no esperaba enfrentar consecuencias judiciales y afirmó que el proceso demuestra que “vivimos en un Estado de derecho”. ❓¿Qué respondió Aquiles Alvarez durante el juicio del caso Triple A? Aquiles Alvarez aseguró ante el tribunal que el proceso en su contra “fue armado”.

La declaración fue entregada la noche del domingo 26 de julio de 2026, dentro del juicio en el que es procesado junto con otras 22 personas, entre naturales y jurídicas. ❓¿De cuánto sería el presunto perjuicio al Estado en el caso Triple A? La teoría de la Fiscalía señala un presunto perjuicio de 61,5 millones de dólares, relacionado con 22,7 millones de galones de diésel y gasolina.

Daniel Noboa habló durante la entrevista de una afectación cercana a los 60 millones de dólares y sostuvo que esos recursos pudieron destinarse a programas sociales, parques y hospitales. ❓¿Qué investiga la Fiscalía en el caso Triple A? La Fiscalía investiga una presunta red destinada a desviar combustible subsidiado entre los segmentos automotor, industrial y naviero, tanto nacional como internacional.

Aquiles Alvarez y los demás procesados enfrentan un juicio por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de derivados del petróleo. ❓¿Cuándo continuará el juicio del caso Triple A? La audiencia de juicio se reinstalará el domingo 2 de agosto de 2026.

El tribunal prevé completar la presentación de las pruebas de los procesados y luego escuchar los alegatos de cierre antes de emitir su decisión.

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