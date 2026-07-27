Daniel Noboa oficializa viaje a Perú para la posesión de Keiko Fujimori

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, viajará este lunes 27 de julio de 2026 a Lima. Participará, el martes, en la ceremonia de investidura de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori. Este desplazamiento consta en un decreto ejecutivo emitido el domingo 26 de julio.

Detalles del decreto ejecutivo

El documento oficial también declara en comisión de servicios a la comitiva que acompañará al mandatario durante el viaje internacional. El decreto señala que participarán ministerios, secretarías y otras entidades de la Administración Pública, de acuerdo con sus competencias y con la agenda presidencial. El decreto no detalla qué funcionarios integrarán la delegación; sin embargo, esta mañana, el Presidente confirmó que la comitiva que lo acompañará está formada por el canciller Roberto Kury, la Secretaria de Comunicación, el Secretario de la Administración, Julio Neira, entre otros.

El Mandatario confirmó que también irá a la posesión de De la Espriella en Colombia, aunque aún no sabe dónde será. “Donde sea que nos toque ir, ahí vamos a estar”.

Objetivos del viaje

La visita busca fortalecer la relación entre Ecuador y Perú. El decreto ejecutivo indica que la presencia de Daniel Noboa en la ceremonia de transmisión del mando presidencial representa un acto oficial del Estado ecuatoriano. El objetivo, según el documento, es fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países.

Contexto político en Perú

La investidura marcará el inicio del mandato de cinco años de Keiko Fujimori, quien asumirá la Presidencia tras imponerse en la segunda vuelta electoral. La política peruana, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), obtuvo la victoria por una diferencia de menos de 50 mil votos sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez.

Líderes regionales presentes

La ceremonia reunirá a varios líderes de la región. Entre los asistentes estarán el presidente de Argentina, Javier Milei; el de Bolivia, Rodrigo Paz; el de Chile, José Antonio Kast; el de Panamá, José Raúl Mulino; el de Paraguay, Santiago Peña; y el de Uruguay, Yamandú Orsi. También asistirán el rey de España, Felipe VI, y el presidente del Partido Popular (PP) y líder de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo. A ellos se sumarán varios exmandatarios de derecha de países de América Latina.

Temas prioritarios en las relaciones bilaterales

Noboa anticipó temas prioritarios con el nuevo Gobierno peruano. Tras confirmarse la victoria electoral de Keiko Fujimori, Daniel Noboa reaccionó públicamente y aseguró que la región ingresaba en “una nueva era” caracterizada por un “liderazgo firme”. En ese momento también afirmó que Ecuador y Perú tendrían una “oportunidad histórica para avanzar juntos”.

Primer encuentro oficial con Perú

Días después, el pasado jueves, el presidente ecuatoriano informó que ya había mantenido conversaciones con la mandataria electa. Durante esas declaraciones, señaló que la seguridad en la frontera y el sector energético serán dos de los asuntos más importantes en la relación entre ambos gobiernos.

Con ese contexto, la asistencia de Noboa a la ceremonia de investidura constituye el primer encuentro oficial con la nueva administración peruana. El viaje también marca el inicio de una etapa en la que ambos países buscarán desarrollar la agenda bilateral anunciada por el mandatario ecuatoriano, con énfasis en los temas que ya identificó como prioritarios para la relación entre Ecuador y Perú.

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