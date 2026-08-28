‘Ya mismo te toca a ti’, dice Daniel Noboa a Rafael Correa, tras anunciar el retorno de José Serrano

El presidente Daniel Noboa envió un mensaje al exmandatario Rafael Correa, tras el anuncio de retorno del exministro del Interior y expresidente de la Asamblea, José Serrano, de Estados Unidos (EE.UU.) a la cárcel del Encuentro.

‘Daniel Noboa dice a Rafael Correa: ‘Ya mismo te toca a tí’, al referirse al traslado de José Serrano

Tras anunciar el traslado del exministro del Interior presidente Daniel Noboa envió un mensaje al exmandatario Rafael Correa junto con el anuncio de traslado de José Serrano, exministro del Interior, desde EE.UU. hasta la cárcel del Encuentro, en Santa Elena, Ecuador.

“Lo dijimos, lo cumplimos. José Serrano, ministro de interior de Correa, nuevo huésped de El Encuentro. Ya mismo te toca a ti”, con mención al usuario de Rafael Correa, @mashirafael.

Al igual que José Serrano, el presidente Rafael Correa tiene orden de prisión en Ecuador, con la diferencia de que la medida contra Serrano es preventiva por el caso Magnicidio FV y contra Correa es definitiva, nace de una sentencia.

Lo dijimos, lo cumplimos.

José Serrano, ministro de interior de Correa, nuevo huésped de El Encuentro.

Ya mismo te toca a ti.@mashirafael pic.twitter.com/jc6TgXepb1 — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) August 29, 2026

La sentencia contra Rafael Correa en Ecuador

Rafael Correa fue sentenciado en Ecuador a ocho años de prisión por el caso Sobornos, en el que la Fiscalía investigó presunto cohecho.

Fiscalía investigó los presuntos aportes irregulares que habrían efectuado contratistas del Estado, a través de dinero en efectivo o cruce de facturas, en beneficio de un movimiento político, recibidos por altos funcionarios del Gobierno presidido por Rafael Correa.

Fuera del país

Por esta razón, Rafael Correa, líder del movimiento Revolución Ciudadana (RC), es calificado por el Gobierno de Daniel Noboa y su bancada en la Asamblea, Acción Democrática Nacional (ADN) como prófugo.

Rafael Correa reside en Bélgica desde mayo de 2017, tras concluir su mandato presidencial en Ecuador, aunque se mudó de forma definitiva e indefinida en julio o septiembre de 2017.

Esto, mientras la Interpol ha rechazado en tres ocasiones las solicitudes de boleta roja emitidas por la justicia de Ecuador; por lo que, no ha sido extraditado.

El exmandatario ha señalado que la sentencia en su contra responde a una “persecusión política” en su cotra. Tesis que es respaldada por los integrantes su bloque legislativo.

Reacción de Rafael Correa

Tras la publicación de Daniel Noboa, Rafael Correa reaccionó con dos mensajes, en el primero emitió tres insultos contra el Presidente y, en el segundo, habló de “traidores”.

“Los perritos guardianas: cuidan la casa del amo, pero nunca los dejarán entrar. En fin. P.D. Siempre se puede confiar en los traidores: no cambian nunca”, señaló en el segundo mensaje.

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