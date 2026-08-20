Rafael Correa y la polémica por su mensaje tras la muerte de Michele Sensi-Contugi

La publicación del expresidente Rafael Correa sobre la muerte de Michele Sensi-Contugi abrió una discusión en redes sociales este 20 de agosto de 2026. El exmandatario expresó pesar por el fallecimiento, pero en el mismo mensaje lanzó acusaciones contra quien fue director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y cuestionó al Gobierno de Daniel Noboa.

Sensi-Contugi, de 44 años, murió el 19 de agosto junto con su esposa, Stephany Hollihan, en un accidente de helicóptero ocurrido en el condado de Samburu, en el norte de Kenia. El siniestro dejó siete personas fallecidas.

La reacción de Correa llegó después de conocerse la muerte del funcionario. Su publicación comenzó con una referencia a la familia de Sensi-Contugi, pero luego pasó a una serie de señalamientos sobre las funciones que, según el expresidente, habría desempeñado dentro del Gobierno.

Rafael Correa lanzó acusaciones contra Michel Sensi-Contugi

“Es una tragedia y pienso en sus hijos y familia”, escribió Correa al inicio de su publicación.

A continuación, aseguró que Sensi-Contugi era “el cerebro perverso detrás del Gobierno de Noboa”. También afirmó que era quien “espiaba, hacía los montajes de casos y planificaba las persecuciones”.

El expresidente sostuvo además que el exdirector del CNI “mantenía la granja de troles del Gobierno”. Correa no presentó en esa publicación elementos que respaldaran esas afirmaciones.

Es una tragedia y pienso en sus hijos y familia. Sin embargo, Sensi-Contugi era el cerebro perverso detrás del Gobierno de Noboa. Era el que espiaba, hacía los montajes de casos y planificaba las persecuciones. También era el que mantenía la granja de troles del Gobierno.

Hizo… https://t.co/RlKfPTsEoL — Rafael Correa (@MashiRafael) August 19, 2026

“Hizo mucho daño. Ojalá pueda descansar en paz”, agregó.

El mensaje terminó con un cuestionamiento dirigido a integrantes de la administración de Daniel Noboa. Correa señaló que quienes, a su criterio, “hoy se creen tan todopoderosos e impunes” deberían entender “lo efímera que es la existencia humana”.

La publicación provocó críticas en redes sociales

El contenido del mensaje generó respuestas de usuarios y actores vinculados con la política ecuatoriana. Las críticas se concentraron principalmente en que Correa incluyera acusaciones y cuestionamientos políticos dentro de una publicación realizada tras conocerse la muerte de Sensi-Contugi.

Qué asco de mensaje, que miseria humana, el odio y la política por ningún concepto se juntan y menso en esta situación, mi padre al que insultaste alguna vez decía … hay que entender que la política solo es eso y jamás tiene que dañar el alma, las amistades o la familia. — FaustoHolguino (@FaustoHolguinO) August 19, 2026

Entre las reacciones difundidas en X hubo usuarios que consideraron inapropiado mezclar el fallecimiento del funcionario y el dolor de su familia con una confrontación política. Otros cuestionaron que el expresidente utilizara ese momento para referirse al Gobierno de Noboa y formular señalamientos contra Sensi-Contugi.

También aparecieron mensajes que reprocharon el tono de la publicación y plantearon que las diferencias políticas debían mantenerse separadas de las expresiones de condolencia hacia los familiares de las víctimas.

Sensi-Contugi murió en un accidente de helicóptero en Kenia

Michele Sensi-Contugi se desempeñó como director del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador. Su muerte ocurrió mientras se encontraba en Kenia junto con su esposa.

El helicóptero en el que viajaban se accidentó el 19 de agosto en Samburu. Las siete personas que se encontraban a bordo fallecieron.

Tras el siniestro, las autoridades ecuatorianas iniciaron las gestiones correspondientes para la repatriación de Sensi-Contugi y de su esposa.

Rafael Correa y su mensaje en X sobre la Michele Sensi-Contugi; preguntas frecuentes

❓¿Qué dijo Rafael Correa sobre la muerte de Michele Sensi-Contugi? Rafael Correa calificó el fallecimiento como una tragedia y expresó pesar por los hijos y la familia de Sensi-Contugi.

Sin embargo, en el mismo mensaje lanzó acusaciones contra el exdirector del CNI y cuestionó al Gobierno de Daniel Noboa. ❓¿Qué acusaciones hizo Correa contra Michele Sensi-Contugi? Correa afirmó que Sensi-Contugi era “el cerebro perverso detrás del Gobierno de Noboa” y lo señaló de supuestamente espiar, montar casos, planificar persecuciones y mantener una granja de troles.

El expresidente no presentó en esa publicación elementos que respaldaran esas afirmaciones. ❓¿Por qué generó críticas la publicación de Rafael Correa? Las críticas se concentraron en que el expresidente incluyera acusaciones políticas dentro de un mensaje publicado tras conocerse la muerte de Sensi-Contugi.

Varios usuarios cuestionaron que se mezclara el fallecimiento del funcionario y el dolor de su familia con señalamientos contra el Gobierno. ❓¿Cómo murió Michele Sensi-Contugi? Michele Sensi-Contugi murió el 19 de agosto de 2026 en un accidente de helicóptero ocurrido en Samburu, al norte de Kenia.

En el siniestro también falleció su esposa, Stephany Hollihan, y las otras cinco personas que viajaban a bordo. ❓¿Qué ocurrió después del accidente en Kenia? Las autoridades ecuatorianas iniciaron las gestiones para la repatriación de Michele Sensi-Contugi y de su esposa, Stephany Hollihan.

Sensi-Contugi tenía 44 años y se había desempeñado como director del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador.

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