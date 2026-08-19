¿Quién era Michele Sensi-Contugi, jefe de Inteligencia de Ecuador fallecido en Kenia?

Michele Sensi-Contugi, director general del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), y su esposa, la diseñadora de modas Stephany Hollihan, fallecieron este miércoles 19 de agosto de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en el monte Ololokwe, al norte de Kenia.

Sus funciones en el Gobierno

Desde enero de 2024 Sensi-Contugi fungía como director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) del Ecuador. Pero a lo largo del tiempo también ocupó otros cargos importantes en la función pública.

El 27 de febrero de 2024 fue designado como delegado del presidente de la República en el directorio de la Empresa Pública Astilleros Navales Ecuatorianos (Astinave EP). Ese mismo día también fue nombrado delegado en la Empresa Santa Bárbara EP.

Al mes siguiente, el 18 de marzo, fue nombrado delegado permanente del presidente en el directorio de EP Petroecuador. Mientras que en abril fue delegado permanente en el directorio de las empresas públicas: EP Flopec, CNEL EP y Celec, ante la crisis energética de Ecuador.

Entre abril y agosto de 2024, fue ministro de Gobierno del Ecuador para la administración de Daniel Noboa. Un paso breve en la cartera de Estado que fue asumida después por Arturo Félix Wong.

Doble nacionalidad

De padre italiano y madre ecuatoriana, Michele Sensi-Contugi nació en Italia el 12 de agosto de 1982, razón por la cual tenía la nacionalidad italiana y ecuatoriana.

Estaba casado con la diseñadora de moda Stephany Hollihan Vasconez, quien también falleció en el accidente de helicóptero ocurrido en Kenia.

Empresario destacado

Sensi Contugi fue empresario en la fabricación de productos de plástico y caucho. Fue accionaista y gerente general de tres empresas en Guayaquil. También incursionó en el negocio de vuelos panorámicos y turísticos.

Era considerado amigo de confianza del presidente Noboa, y su esposa Lavinia Valbonesi.

Protección estatal para Michele Sensi-Contugi

El pasado 13 de junio de 2026 el presidente Daniel Noboa dispuso la elaboración de un informe técnico de riesgo para que determinaría si Sensi-Contugi, y su núcleo familiar requerían de protección y seguridad por parte del Estado

Esta decisión fue oficializada en el Decreto Ejecutivo 421, y era la Casa Militar de la Presidencia que debía evaluar la situación del funcionario. Si se encontraba un nivel de riesgo considerable, la entidad debía adoptar de forma inmediata lo dispuesto para garantizar su resguardo.

Lo que se conoce del accidente donde murió

La muerte de Sensi-Contugi se produjo cuando un helicóptero que volaba la zona se estrelló en el monte Ololokwe, al norte de Kenia. El siniestro áreo fue informado por la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA, en inglés).

En el siniestro fallecieron en total siete pasajeros, incluidos seis turistas y el piloto, identificado como Josh Outram. Sensi-Contugi y su esposa estaban entre quienes viajaban a bordo de la aeronave.

El accidente ocurrió a las 09:13 hora local (01:13 de Ecuador) en el condado de Samburu, y la aeronave siniestrada era un Eurocopter EC130 B4, con matrícula 5Y-GYM, que estaba volando en la ruta entre Loisaba y Ewasonyiro, señaló en un comunicado la KCAA.

Causas del accidente aéreo

Las autoridades kenianas iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias del accidente. Hasta el momento, las causas del siniestro no han sido determinadas. “El Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos del Ministerio de Carreteras y Transporte lidera las pesquisas sobre las circunstancias del siniestro”, indica el comunicado de la KCAA.

El organismo no detalló la causa del accidente ni las nacionalidades de las víctimas del siniestro, que ocurrió cerca de Kirish, en las inmediaciones del monte Ololokwe, una zona remota y de difícil acceso.

Más información sobre el accidente aéreo donde murió Stephany Holligan y Michele Sensi Contugi.

Muerte de Michele Sensi-Contugi; preguntas frecuentes

❓ ¿Quién era Michele Sensi-Contugi, director del CIES?

Michele Sensi-Contugi era el director general del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) desde enero de 2024 y anteriormente fue ministro de Gobierno durante la administración de Daniel Noboa.

Contexto: También ocupó cargos como delegado del Presidente en los directorios de empresas públicas como Astinave EP, Santa Bárbara EP, Petroecuador, Flopec, CNEL EP y Celec.

❓ ¿Quién era Stephany Hollihan, esposa de Michele Sensi-Contugi?

Stephany Hollihan Vasconez era diseñadora de modas y esposa de Michele Sensi-Contugi. Ambos fallecieron en un accidente de helicóptero en Kenia el 19 de agosto de 2026.

La pareja se encontraba entre los pasajeros de la aeronave que se estrelló en las inmediaciones del monte Ololokwe, en el condado de Samburu.

❓ ¿Qué se sabe del accidente en el que murió Michele Sensi-Contugi?

Sensi-Contugi y su esposa murieron cuando un helicóptero Eurocopter EC130 B4 se estrelló en el monte Ololokwe, al norte de Kenia.

La aeronave, con matrícula 5Y-GYM, cubría la ruta entre Loisaba y Ewasonyiro. El accidente ocurrió a las 09:13, hora local, y dejó siete fallecidos, incluido el piloto Josh Outram.

❓ ¿Cuáles eran las funciones de Michele Sensi-Contugi en el Gobierno de Ecuador?

Sensi-Contugi dirigía el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), organismo encargado de producir inteligencia estratégica para el Estado ecuatoriano.

Durante 2024 también fue ministro de Gobierno y delegado del presidente en los directorios de varias empresas públicas, entre ellas Petroecuador, Flopec, CNEL EP y Celec.

❓ ¿Michele Sensi-Contugi tenía protección del Estado antes de morir?

El presidente Daniel Noboa dispuso en junio de 2026 la elaboración de un informe técnico para determinar si Sensi-Contugi y su núcleo familiar requerían protección estatal.

La disposición constó en el Decreto Ejecutivo 421 y establecía que la Casa Militar debía evaluar el nivel de riesgo del funcionario y, de ser necesario, adoptar medidas de resguardo. Las causas del accidente que provocó su muerte todavía no han sido determinadas.

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