¿Quién era Stephany Hollihan Vasconez? esposa de Michele Sensi-Contugi que falleció en Kenia

La diseñadora de moda guayaquileña Stephany Hollihan Vasconez falleció junto con su esposo Michele Sensi-Contugi, director general del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), este miércoles 19 de agosto de 2026, en un accidente aéreo ocurrido en el monte Ololokwe, al norte de Kenia.

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La industria de moda en luto

Hollihan, tenía 42 años. Es la fundadora de la firma de moda sostenible Sensi Studio, la misma que fue abierta en el 2010 como un laboratorio de diseño y producción.

Sus colecciones se destacaban por ofrecer bolsos tejidos a mano, vestidos bordados y elaborar sombros panamá. Todas sus creaciones se fabrican en Ecuador con un enfoque artesanal.

Según información publicada en la página oficial de la firma de moda, Hollihan estudió Diseño de Moda en el Istituto Marangoni de Milán y, posteriormente, obtuvo su máster en Gestión de Marcas en la misma institución (2006). Del 2006 al 2010 trabajó junto a Tomas Maier para su marca homónima, con sede en Miami.

Trabajó por casi cinco años en Italia en el desarrollo de productos y la selección de telas. En este país también se desempeñó dentro de una agencia de marketing en Florencia.

Hollihan trabajó de la mano de la comunidad artesanal de la región andina de Ecuador para cada uno de sus productos.

En el 2020 se casó con Michele Sensi-Contugi, con quien tuvo dos hijos.

Lo que se conoce del accidente

Stephany Hollihan Vasconez y su esposo Michele Sensi-Contugi murieron cuando un helicóptero que volaba la zona se estrelló en el monte Ololokwe, al norte de Kenia. El siniestro áreo fue informado por la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA, en inglés).

En el siniestro fallecieron en total siete pasajeros, incluidos seis turistas y el piloto, identificado como Josh Outram. Sensi-Contugi y su esposa estaban entre quienes viajaban a bordo de la aeronave.

El accidente ocurrió a las 09:13 hora local (01:13 de Ecuador) en el condado de Samburu, y la aeronave siniestrada era un Eurocopter EC130 B4, con matrícula 5Y-GYM, que estaba volando en la ruta entre Loisaba y Ewasonyiro, señaló en un comunicado la KCAA.

Causas del accidente aéreo

Las autoridades kenianas iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias del accidente. Hasta el momento, las causas del siniestro no han sido determinadas. “El Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos del Ministerio de Carreteras y Transporte lidera las pesquisas sobre las circunstancias del siniestro”, indica el comunicado de la KCAA.

El organismo no detalló la causa del accidente ni las nacionalidades de las víctimas del siniestro, que ocurrió cerca de Kirish, en las inmediaciones del monte Ololokwe, una zona remota y de difícil acceso.

Más información sobre el accidente aéreo donde murió Stephany Holligan y Michele Sensi Contugi.

Muerte de Stephany Hollihan Vasconez; preguntas frecuentes

❓ ¿Quién era Stephany Hollihan Vasconez?

Stephany Hollihan Vasconez fue una diseñadora de moda guayaquileña de 42 años y fundadora de Sensi Studio, firma de moda sostenible creada en Ecuador.

Estudió Diseño de Moda y Gestión de Marcas en el Istituto Marangoni de Milán. También trabajó con Tomas Maier y desarrolló productos y seleccionó telas durante varios años en Italia. Su trabajo se enfocó en la producción artesanal ecuatoriana y en la colaboración con comunidades de la región andina.

❓ ¿Qué era Sensi Studio, la firma creada por Stephany Hollihan?

Sensi Studio es una firma de moda sostenible fundada por Hollihan en 2010 como un laboratorio de diseño y producción.

La marca se caracterizó por elaborar productos hechos en Ecuador con técnicas artesanales, entre ellos bolsos tejidos a mano, vestidos bordados y sombreros panamá. Hollihan trabajaba directamente con comunidades artesanales de la región andina para desarrollar sus productos.

❓ ¿Dónde y cómo murió Stephany Hollihan Vasconez?

Hollihan murió el 19 de agosto de 2026 en un accidente de helicóptero ocurrido en el monte Ololokwe, al norte de Kenia. Viajaba junto con su esposo, Michele Sensi-Contugi.

El accidente ocurrió a las 09:13, hora local, en el condado de Samburu. El helicóptero, un Eurocopter EC130 B4 con matrícula 5Y-GYM, cubría la ruta entre Loisaba y Ewasonyiro cuando se estrelló en una zona remota y de difícil acceso.

❓ ¿Cuántas personas murieron en el accidente aéreo en Kenia?

Siete personas murieron en el accidente, incluidos seis turistas y el piloto del helicóptero, identificado como Josh Outram.

Stephany Hollihan y Michele Sensi-Contugi estaban entre los pasajeros de la aeronave. La Autoridad de Aviación Civil de Kenia informó sobre el siniestro, pero no detalló las nacionalidades de todas las víctimas.

❓ ¿Cuál fue la causa del accidente en el que murió Stephany Hollihan?

La causa del accidente todavía no ha sido determinada.

Las autoridades de Kenia iniciaron una investigación para establecer qué ocurrió. El Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos del Ministerio de Carreteras y Transporte lidera las pesquisas sobre las circunstancias del siniestro. Hasta ahora, no se ha confirmado una causa específica.

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