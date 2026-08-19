Fallece Michele Sensi-Contugi, director de inteligencia de Ecuador

Michele Sensi-Contugi, director general del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), murió este miércoles 19 de agosto de 2026 junto con su esposa en un siniestro de helicóptero ocurrido en Kenia.

Sensi-Contugi se encontraba con su esposa Stephany Hollihan Vasconez cuando ocurrió el accidente.

Detalles del fallecimiento de Michele Sensi-Contugi

La muerte de Sensi-Contugi se produjo cuando un helicóptero que volaba la zona se estrelló en el monte Ololokwe, al norte de Kenia. El siniestro áreo fue informado por la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA, en inglés).

Según información recopilada por EFE, en el siniestro fallecieron en total siete pasajeros, incluidos seis turistas y el piloto, identificado como Josh Outram. Sensi-Contugi y su esposa estaban entre quienes viajaban a bordo de la aeronave.

Detalles del siniestro en Kenia

El accidente ocurrió a las 09:13 hora local (01:13 de Ecuador) en el condado de Samburu, y la aeronave siniestrada era un Eurocopter EC130 B4, con matrícula 5Y-GYM, que estaba volando en la ruta entre Loisaba y Ewasonyiro, señaló en un comunicado la KCAA.

“La KCAA está coordinando con las agencias y partes interesadas pertinentes la respuesta al accidente”, indicó la autoridad aérea.

Testigos citados por medios locales aseguraron haber visto una columna de humo negro y llamas intensas en el lugar del impacto poco después de que la aeronave se precipitara.

Equipos de rescate, incluidos miembros de la Cruz Roja de Kenia, fueron desplegados en la zona, donde utilizaron drones para inspeccionar el lugar del accidente.

Las investigaciones del siniestro

Las autoridades kenianas iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias del accidente. Hasta el momento, las causas del siniestro no han sido determinadas. “El Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos del Ministerio de Carreteras y Transporte lidera las pesquisas sobre las circunstancias del siniestro”, indica el comunicado de la KCAA.

El organismo no detalló la causa del accidente ni las nacionalidades de las víctimas del siniestro, que ocurrió cerca de Kirish, en las inmediaciones del monte Ololokwe, una zona remota y de difícil acceso.

La noticia ha generado pesar por el fallecimiento del funcionario y su esposa. Las autoridades deberán determinar, mediante la investigación correspondiente, qué provocó el siniestro en el monte Ololokwe.

INCIDENT UPDATE

Reference: ASCI-KE-20260819-SAMBURU-HELICOPTER-CRASH

Incident Level: CRITICAL (Level 4) – Fatal helicopter crash; all occupants deceased



UPDATE SUMMARY

The Kenya Civil Aviation Authority (KCAA) has officially confirmed a fatal helicopter accident at Mt.… pic.twitter.com/Q5ChZkMd7A — Armistice Security Consult International® (@ASCIsecure) August 19, 2026

¿Quién era Michele Sensi-Contugi?

Sensi Contugi era empresario en la fabricación de productos de plástico y caucho. En lo público: era director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) desde el 2024. Fue ministro de Gobierno del Ecuador, entre abril y agosto de 2024, en el gobierno de Daniel Noboa.

El 27 de febrero de 2024, Noboa lo designó como delegado del presidente de la República en el directorio de la Empresa Pública Astilleros Navales Ecuatorianos (Astinave EP). Ese mismo día también fue nombrado delegado en la Empresa Santa Bárbara EP.

De padre italiano y madre ecuatoriana. Sensi nació en Italia, el 12 de agosto de 1982, por lo que también tenía nacionalidad italiana.

Estaba casado con la diseñadora de moda Stephany Hollihan Vasconez, quien también perdió su vida en el accidente.

Fue accionaista y gerente general de tres empresas en Guayaquil. También incursionó en el negocio de vuelos panorámicos y turísticos.

Protección estatal para Michele Sensi-Contugi

El pasado 13 de junio de 2026 el presidente Daniel Noboa dispuso la elaboración de un informe técnico de riesgo para que determinaría si Sensi-Contugi, y su núcleo familiar requerían de protección y seguridad por parte del Estado

Esta decisión fue oficializada en el Decreto Ejecutivo 421, y era la Casa Militar de la Presidencia que debía evaluar la situación del funcionario. Si se encontraba un nivel de riesgo considerable, la entidad debía adoptar de forma inmediata lo dispuesto para garantizar su resguardo.

Muerte de Michele Sensi-Contugi; preguntas frecuentes

❓ ¿Quién era Michele Sensi-Contugi, director general del CIES?

Michele Sensi-Contugi era el director general del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) desde 2024 y fue ministro de Gobierno entre abril y agosto de ese año.

Nació en Italia el 12 de agosto de 1982, tenía nacionalidad italiana y ecuatoriana, y también desarrolló actividades empresariales en Guayaquil.

❓ ¿Cómo murió Michele Sensi-Contugi?

Michele Sensi-Contugi murió el 19 de agosto de 2026 en un accidente de helicóptero ocurrido en el monte Ololokwe, al norte de Kenia.

Viajaba junto con su esposa, Stephany Hollihan Vasconez. El siniestro dejó siete personas fallecidas, incluido el piloto, Josh Outram.

❓ ¿Dónde ocurrió el accidente de helicóptero en el que murió Sensi-Contugi?

El accidente ocurrió en el monte Ololokwe, en el condado de Samburu, al norte de Kenia.

La aeronave, un Eurocopter EC130 B4 con matrícula 5Y-GYM, volaba entre Loisaba y Ewasonyiro cuando se estrelló a las 09:13, hora local.

❓ ¿Qué se sabe sobre las causas del accidente aéreo en Kenia?

Las causas del accidente todavía no han sido determinadas.

El Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos del Ministerio de Carreteras y Transporte de Kenia lidera las investigaciones. Equipos de rescate, incluida la Cruz Roja de Kenia, fueron desplegados en una zona de difícil acceso.

❓ ¿Quién era la esposa de Michele Sensi-Contugi?

Stephany Hollihan Vasconez era la esposa de Michele Sensi-Contugi y también murió en el accidente de helicóptero ocurrido en Kenia.

Hollihan Vasconez era diseñadora de moda. Ambos se encontraban entre los seis pasajeros que viajaban en la aeronave siniestrada.

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