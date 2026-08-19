Incendio complica rescate de los cuerpos tras el accidente en el que murió Michele Sensi-Contugi en Kenia

Los equipos de emergencia y rescate continúan este miércoles 19 de agosto de 2026 con las tareas para recuperar los cuerpos de las siete personas que murieron en el accidente de un helicóptero ocurrido en el condado de Samburu, en el norte de Kenia. La Cruz Roja de Kenia confirmó que las labores avanzan en medio de dificultades por las condiciones del terreno y un incendio activo en el sitio del siniestro.

Entre las víctimas están el funcionario ecuatoriano Michele Sensi-Contugi y su esposa, Stephany Hollihan. La Policía de Kenia informó que el accidente también dejó muertos al piloto y a seis turistas. Los equipos de respuesta trabajan para llegar hasta la zona donde cayó la aeronave, cerca de las faldas del monte Ololokwe.

Rescate enfrenta dificultades por el terreno y un incendio

La Cruz Roja de Kenia informó que los equipos de búsqueda y recuperación mantienen las operaciones en el lugar del accidente. Sin embargo, el acceso al sitio complica las tareas de los rescatistas. A esa dificultad se suma un incendio que permanece activo en la zona donde ocurrió el siniestro.

La organización también confirmó el envío de un equipo adicional desde Isiolo para reforzar las labores. Los equipos de emergencia de la Cruz Roja participan en una respuesta conjunta con otras instituciones mientras los grupos de rescate intentan acceder al punto del accidente.

Las operaciones comenzaron después de que las autoridades recibieran reportes sobre un incidente aéreo cerca de Kirish, en el condado de Samburu. La Cruz Roja señaló que las acciones de respuesta continúan y que habrá nuevas actualizaciones sobre el avance de las tareas.

La Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA) confirmó el accidente. Según esa entidad, el helicóptero era un Eurocopter EC130 B4 y se accidentó a las 09:13, hora local. La aeronave realizaba un vuelo desde la zona de conservación de Loisaba hacia Ewaso Nyiro, en Samburu.

El aparato cayó en una zona de difícil acceso, cerca de las faldas del monte Ololokwe. Equipos de emergencia y rescate se desplazaron hacia el lugar para atender la emergencia y trabajar en la recuperación de las víctimas.

El Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos del Ministerio de Carreteras y Transporte de Kenia asumió la investigación. Esta dependencia deberá establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Michele Sensi-Contugi era funcionario cercano a Daniel Noboa

La muerte de Michele Sensi-Contugi golpea al Gobierno por su relación con el presidente Daniel Noboa. El empresario era considerado uno de los hombres de confianza del mandatario.

Sensi-Contugi ocupaba el cargo de director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes denominado Centro de Inteligencia Estratégica (CIES). También estuvo al frente del Ministerio de Gobierno.

Antes de incorporarse al Gobierno, desarrolló actividades empresariales en Guayaquil. Además, fue uno de los aportantes de la campaña electoral de Noboa.

Su esposa, Stephany de Sensi-Contugi, era diseñadora de modas y fundadora de SensiStudio. La marca ecuatoriana se dedica a la elaboración artesanal de sombreros de paja toquilla, bolsos y prendas de vestir.

SensiStudio trabaja con artesanos de la región andina y mantiene presencia internacional. La relación de la pareja con la familia presidencial también era cercana.

Stephany fue madrina de bautizo de Furio Noboa, hijo menor del presidente Daniel Noboa y de la primera dama, Lavinia Valbonesi.

Mientras las autoridades kenianas investigan las causas del accidente, los equipos de emergencia mantienen concentrados sus esfuerzos en llegar hasta el lugar del siniestro y recuperar los cuerpos de las siete víctimas. Las condiciones del terreno y el incendio activo continúan como los principales obstáculos para completar esas labores.

Search and recovery efforts are ongoing, hampered by difficult terrain access and an active fire at the crash site.



An additional team has been dispatched from Isiolo to reinforce the operation.



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