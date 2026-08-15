Fallece Stefano Noboa Valbonesi, hijo de la pareja presidencial

El Gobierno Nacional y diversas autoridades del Estado manifestaron su pesar, la noche de este sábado 15 de agosto de 2026, tras confirmarse el fallecimiento de Stefano Noboa Valbonesi, tercer hijo del presidente de la República, Daniel Noboa, y de la primera dama, Lavinia Valbonesi. El hecho fue informado de manera oficial a través de canales digitales oficiales de distintas autoridades de Gobierno.

Anuncio oficial sobre el fallecimiento de Stefano Noboa Valbonesi

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, comunicó públicamente la noticia explicando que la primera dama tuvo que ser ingresada para someterse a una intervención quirúrgica de emergencia provocada por una complicación suscitada durante la etapa de gestación.

Pese a los esfuerzos médicos desplegados en la atención, se produjo el fallecimiento de Stefano Noboa Valbonesi, ante lo cual la funcionaria transmitió sus condolencias a la pareja presidencial y a su círculo íntimo en este momento de luto.

Banderas a media asta en Carondelet y la Asamblea Nacional

En señal de homenaje, respeto y duelo institucional ante la partida del menor, la ministra de Gobierno confirmó que el pabellón patrio en el Palacio de Carondelet permanecerá colocado a media asta por un periodo de tres días.

A esta medida solemne se sumó la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, quien tras expresar su solidaridad al mandatario y a la primera dama, dispuso que el estandarte del Palacio Legislativo también permanezca a media asta durante tres jornadas consecutivas.

Nuestras sentidas condolencias al Presidente de la República, @DanielNoboaOk, a la Primera Dama, Lavinia Valbonesi, y a toda su familia ante esta irreparable pérdida.



La Asamblea Nacional acompaña su dolor con respeto y solidaridad. pic.twitter.com/QuGDUybXCk — Asamblea Nacional del Ecuador (@AsambleaEcuador) August 16, 2026

Reacciones y mensajes de solidaridad del gabinete ministerial

Varios integrantes del equipo de ministros se pronunciaron para extender su respaldo a la familia tras el fallecimiento de Stefano Noboa Valbonesi. La ministra de Trabajo y Desasarrollo Humano, Cynthia Gellibert Mora, dedicó unas palabras de acompañamiento ante el deceso del tercer hijo que esperaba el hogar presidencial, destacando el respaldo del país.

A su vez, el ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, expresó sus sentidas condolencias a Daniel Noboa y Lavinia Valbonesi, deseando paz y fortaleza a sus seres queridos.

Pronunciamientos de exautoridades del Ejecutivo

A las expresiones de duelo se sumó la exministra de Desarrollo Humano, Zaida Rovira, quien hizo público un mensaje de cercanía y cariño orientado de manera especial hacia Lavinia Valbonesi y la familia presidencial para sobrellevar este difícil momento.

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