Daniel Noboa ofrece equipo de rescate a Colombia tras terremoto de 7.4

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó la solidaridad del país con el pueblo colombiano y las familias afectadas tras el terremoto de magnitud 7.4 registrado la mañana de este 10 de agosto de 2026.
A través de un mensaje oficial, el mandatario puso a disposición del Gobierno vecino un contingente especializado para colaborar de manera inmediata en las tareas de búsqueda y salvamento en las zonas declaradas en emergencia.
La ayuda ofrecida por el Ejecutivo ecuatoriano consiste en un equipo de búsqueda y rescate urbano (USAR por sus siglas en inglés) integrado por 47 rescatistas profesionales, canes adiestrados en la localización de personas atrapadas y equipamiento especializado.
La delegación cuenta con la capacidad técnica y operativa para desplegar labores de campo de forma autónoma durante siete días consecutivos. Noboa enfatizó que el personal se encuentra listo para movilizarse al territorio colombiano en cuanto sea requerido por las autoridades de ese país.
El terremoto de 7.4 se localizó a una profundidad de 82 kilómetros, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El movimiento telúrico dejó daños en edificaciones de urbes como Quibdó, Cali, Pereira y Manizales, y fue sentido también en diversas provincias ecuatorianas, donde las autoridades monitorean la situación.
Ecuador puso a disposición un equipo USAR conformado por 47 rescatistas, perros especializados y equipamiento técnico.
El equipo cuenta con los insumos y la autonomía logística necesaria para realizar operativos continuos durante siete días.
El terremoto de magnitud 7.4 tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó, Colombia.