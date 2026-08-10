Daniel Noboa ofrece equipo de rescate a Colombia tras terremoto de 7.4

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó la solidaridad del país con el pueblo colombiano y las familias afectadas tras el terremoto de magnitud 7.4 registrado la mañana de este 10 de agosto de 2026.

A través de un mensaje oficial, el mandatario puso a disposición del Gobierno vecino un contingente especializado para colaborar de manera inmediata en las tareas de búsqueda y salvamento en las zonas declaradas en emergencia.

Despliegue del equipo especializado USAR

La ayuda ofrecida por el Ejecutivo ecuatoriano consiste en un equipo de búsqueda y rescate urbano (USAR por sus siglas en inglés) integrado por 47 rescatistas profesionales, canes adiestrados en la localización de personas atrapadas y equipamiento especializado.

La delegación cuenta con la capacidad técnica y operativa para desplegar labores de campo de forma autónoma durante siete días consecutivos. Noboa enfatizó que el personal se encuentra listo para movilizarse al territorio colombiano en cuanto sea requerido por las autoridades de ese país.

Toda nuestra solidaridad con Colombia y con las familias afectadas por el sismo de esta mañana.



Colombia, Ecuador está con ustedes. Ponemos a su disposición nuestro equipo USAR: 47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante 7 días.



Estamos… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) August 10, 2026

Impacto del evento sísmico en la región

El terremoto de 7.4 se localizó a una profundidad de 82 kilómetros, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El movimiento telúrico dejó daños en edificaciones de urbes como Quibdó, Cali, Pereira y Manizales, y fue sentido también en diversas provincias ecuatorianas, donde las autoridades monitorean la situación.

El terremoto de magnitud 7.4 tuvo su epicentro en San José del Palmar. Foto: EFE

Daniel Noboa ofrece contingenté de ayuda a Colombia; preguntas frecuentes