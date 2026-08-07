Daniel Noboa se reunirá con Abelardo De la Espriella antes de su investidura

La agenda del presidente Daniel Noboa en Cali incluye una reunión bilateral con el mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, antes de la ceremonia de cambio de Gobierno prevista para este viernes.

El encuentro entre ambos gobernantes comenzará a las 10:30, según la información difundida por la Presidencia ecuatoriana. Noboa llegó a la ciudad colombiana para participar en los actos oficiales de investidura.

La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella

Después de la reunión bilateral, el mandatario ecuatoriano acudirá a la ceremonia en la que De la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia. El acto está programado para las 15:00.

A la investidura también asistirán los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura.

Entre las autoridades internacionales invitadas también se encuentra el rey Felipe VI de España.

Conozca la agenda oficial de actividades que cumplirá el presidente @DanielNoboaOk en su visita oficial a Colombia, este viernes 7 de agosto. 🇪🇨🤝🇨🇴 pic.twitter.com/avV9J0mJBY — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) August 7, 2026

La relación bilateral estuvo marcada por una disputa comercial

El encuentro se produce después de la guerra comercial que Ecuador y Colombia mantuvieron entre febrero y junio. La aplicación de aranceles fue impulsada inicialmente por Noboa para presionar al Gobierno de Gustavo Petro a reforzar la vigilancia de la frontera compartida.

El mandatario ecuatoriano sostuvo que parte de la violencia criminal que enfrenta Ecuador está relacionada con las toneladas de cocaína que ingresan desde Colombia.

Los aranceles aplicados durante la disputa comenzaron en el 30% y posteriormente llegaron hasta el 100%. Las medidas terminaron después de la intervención de la Comunidad Andina, aunque Noboa atribuyó su eliminación a un acuerdo alcanzado con De la Espriella antes de que ganara las elecciones colombianas.

Ecuador prevé operaciones conjuntas contra el narcotráfico

El cambio de Gobierno también abre una nueva etapa de coordinación en materia de seguridad.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, aseguró que los dos países iniciarán operaciones conjuntas contra el narcotráfico y el crimen organizado después de que De la Espriella asuma la Presidencia.

Daniel Noboa y Abelardo de la Espriella; preguntas frecuentes

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