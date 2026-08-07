Esta es la agenda de Daniel Noboa en Colombia para la posesión de Abelardo de la Espriella

El presidente Daniel Noboa cumplirá este viernes 7 de agosto de 2026 una agenda oficial en Cali, Colombia, que incluye una reunión bilateral y su asistencia a la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo mandatario de ese país. La llegada del jefe de Estado ecuatoriano está programada para las 08:45.

Reunión antes del cambio de mando

A las 10:30 está prevista una reunión bilateral entre Noboa y el presidente de Colombia. La agenda oficial no identifica por nombre al mandatario que participará en el encuentro ni informa los asuntos que serán tratados.

La actividad se realizará antes de la transmisión del mando presidencial. A las 15:00, Noboa participará en la ceremonia en la que Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia colombiana para el periodo 2026-2030.

Conozca la agenda oficial de actividades que cumplirá el presidente @DanielNoboaOk en su visita oficial a Colombia, este viernes 7 de agosto. 🇪🇨🤝🇨🇴 pic.twitter.com/avV9J0mJBY — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) August 7, 2026

El cronograma entregado por el Gobierno ecuatoriano no incluye la hora de retorno de Noboa ni otras actividades posteriores a la posesión.

Así se desarrollará la posesión de Abelardo de la Espriella

La ceremonia se efectuará durante una sesión solemne del Congreso colombiano en pleno. Los legisladores fueron convocados para las 12:00 en Cali, según informó el Senado de Colombia.

La sesión comenzará con el llamado a lista de los congresistas y la conformación de comisiones protocolarias, que comunicarán al presidente electo que el Legislativo está reunido para posesionarlo.

Después de la interpretación del Himno Nacional, el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, tomará juramento a De la Espriella y le impondrá la banda presidencial. Posteriormente, el nuevo mandatario posesionará al vicepresidente electo.

El protocolo también contempla un mensaje del presidente del Congreso y la primera intervención de De la Espriella como jefe de Estado. La sesión concluirá con la lectura y aprobación del acta de posesión.

La transmisión de mando será en Cali

El acto se desarrollará en la Arena USC, ubicada en la Universidad Santiago de Cali, y no en Bogotá, sede habitual de las posesiones presidenciales. El Senado aprobó su traslado con 58 votos a favor y 30 en contra, mientras que la Cámara de Representantes también autorizó sesionar en la capital del Valle del Cauca.

Las autoridades locales anunciaron el despliegue de unos 11 000 integrantes de la Fuerza Pública para custodiar el lugar de la ceremonia, las vías, los hoteles y el aeropuerto. Cali también aplicará ley seca desde las 06:00 hasta las 20:00 de este viernes como parte de las medidas dispuestas para la jornada.

Daniel Noboa y su agenda en Colombia; preguntas frecuentes

¿Qué agenda cumplirá Daniel Noboa este 7 de agosto en Colombia? Daniel Noboa llegará a Cali a las 08:45 para cumplir una agenda oficial vinculada con el cambio de mando presidencial.

El cronograma incluye una reunión bilateral y su participación en la posesión de Abelardo de la Espriella. ¿A qué hora será la reunión bilateral de Daniel Noboa en Cali? La reunión está prevista para las 10:30, antes de la ceremonia de transmisión de mando.

La agenda oficial no identifica por nombre al mandatario que participará en el encuentro ni detalla los temas que serán abordados. ¿A qué hora participará Noboa en la posesión de Abelardo de la Espriella? El presidente ecuatoriano asistirá a la ceremonia desde las 15:00.

Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030. ¿Cómo será la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella? La ceremonia se realizará durante una sesión solemne del Congreso colombiano en pleno.

El protocolo incluye el llamado a lista, la conformación de comisiones, el Himno Nacional, el juramento del presidente electo, la imposición de la banda presidencial y el mensaje del nuevo mandatario. ¿Qué medidas de seguridad se aplicarán en Cali por la posesión presidencial? Las autoridades anunciaron el despliegue de aproximadamente 11 000 integrantes de la Fuerza Pública.

También se aplicará ley seca desde las 06:00 hasta las 20:00 y habrá controles en el lugar de la ceremonia, las vías, los hoteles y el aeropuerto.

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