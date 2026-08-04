Abelardo de la Espriella: el líder que sacude el mapa político colombiano

El abogado penalista Abelardo de la Espriella comienza el 7 de agosto de 2026 una de las irrupciones políticas más rápidas en la historia reciente de Colombia.

En solo un año, pasó de fundar un movimiento propio a convertirse en el primer presidente del país identificado con la ultraderecha. Desde antes de asumir, ya imprimió su sello en la política colombiana, indica EFE.

Un giro político e institucional

La misma puesta en escena que lo acompañó durante la campaña, como el saludo militar al cerrar sus discursos y los vídeos de estética cinematográfica, ha marcado las semanas de transición.

De la Espriella anunció un profundo giro político e institucional con el objetivo de diferenciarse del Gobierno saliente de Gustavo Petro.

Del bufete a la política

Nacido en Bogotá el 31 de julio de 1978 y con raíces familiares en el Caribe colombiano,

De la Espriella estudió Derecho en la Universidad Sergio Arboleda. Antes de entrar a la política, construyó una exitosa carrera como abogado penalista. Se hizo conocido por defender a clientes controvertidos como Alex Saab y David Murcia Guzmán.

Una imagen pública construida

Conocido entre sus seguidores como ‘el Tigre’, cultivó una imagen de empresario exitoso y amante de la ‘dolce vita’. Su éxito le permitió lanzar productos como el ron Defensor y grabar discos como tenor.

Desde 2008 está casado con Ana Lucía Pineda y es padre de cuatro hijos.

Creación del partido Defensores de la Patria

En julio de 2025, De la Espriella decidió entrar en política creando Defensores de la Patria, reconocido por las autoridades electorales como partido político. Afirmó que Colombia atravesaba “las horas más oscuras” bajo el Gobierno de Gustavo Petro.

Su movimiento desplazó al uribismo como principal referente de la derecha colombiana.

Campaña basada en promesas firmes

Admira al presidente estadounidense Donald Trump y al mandatario salvadoreño Nayib Bukele. Su campaña se centró en devolver el orden al país y combatir la delincuencia con “mano de hierro”.

La noche de su victoria celebró rodeado de miles de seguidores entre banderas colombianas y música épica.

Estilo presidencial anticipado

Las semanas posteriores a las elecciones estuvieron marcadas por los gestos que anticipan su estilo gubernamental.

Antes incluso de asumir, anunció un cambio en la política exterior, restableciendo relaciones con Israel y trasladando la embajada colombiana a Jerusalén. Esta decisión contrasta con la línea seguida por Gustavo Petro.

Cambios simbólicos en su administración

Anunció el cierre de varias embajadas, incluidas las de Cuba y Nicaragua, y presentó un gabinete casi completo semanas antes de su investidura.

Su intención inicial era jurar el cargo en un cantón militar, pero finalmente trasladó la ceremonia a Cali, donde no invitó a expresidentes como Ernesto Samper y Juan Manuel Santos.

Desafíos para De la Espriella

A pesar de no tener experiencia previa en cargos públicos, De la Espriella enfrenta el reto de demostrar que su fenómeno político puede traducirse en un Gobierno efectivo. Colombia se encuentra polarizada y enfrenta problemas persistentes de seguridad, mientras Gustavo Petro lidera la oposición desde el primer día, indica EFE.

Con información de EFE

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