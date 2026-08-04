Daniel Noboa viajará a Colombia para la posesión de Abelardo de la Espriella

El presidente Daniel Noboa viajará a Colombia este viernes 7 de agosto de 2026 para asistir a la ceremonia de transmisión del mando presidencial, donde Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de ese país. Este viaje representa un acto oficial de representación del Estado ecuatoriano.

Comitiva oficial que acompañará a Daniel Noboa a Colombia

Noboa viajará acompañado por una comitiva oficial. El decreto establece que los integrantes de la delegación estarán en comisión de servicios durante su visita a Colombia. Sin embargo, el Gobierno aún no ha informado los nombres de los funcionarios que formarán parte del grupo.

La comitiva podrá incluir representantes de ministerios, secretarías y otras entidades públicas relacionadas con las actividades programadas en la agenda presidencial.

La Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete notificará a las instituciones seleccionadas.

Los viáticos y demás gastos del desplazamiento se cubrirán con los presupuestos de las entidades a las que pertenezcan los funcionarios. Además, el Ejecutivo comunicará el viaje a la Asamblea Nacional, tal como lo establece la Constitución.

Detalles sobre la posesión de Abelardo de la Espriella

La ceremonia de posesión está programada para el 7 de agosto en Cali. El acto se llevará a cabo durante una sesión del Congreso colombiano en pleno, encargado de tomar el juramento al nuevo mandatario.

El Senado colombiano aprobó con 58 votos a favor y 30 en contra trasladarse a la capital del Valle del Cauca. La Cámara de Representantes también autorizó su movilización para participar en la ceremonia, según informó oficialmente el Senado colombiano.

Resultados electorales y periodo presidencial

Abelardo de la Espriella fue elegido en la segunda vuelta presidencial celebrada el 21 de junio de 2026. Según el preconteo de la Registraduría difundido oficialmente por el Senado, obtuvo 12 953 317 votos, equivalentes al 49,65%, mientras que Iván Cepeda alcanzó 12 705 116 sufragios, el 48,70%.

Las autoridades legislativas colombianas reconocen a De la Espriella como presidente electo y confirmaron que su investidura se realizará este viernes en Cali. El periodo presidencial corresponde a 2026-2030.

Viaje de Daniel Noboa a la posesión de Abelardo de la Espriella en Colombia; preguntas frecuentes

❓¿Cuándo viajará Daniel Noboa a Colombia? Daniel Noboa viajará el viernes 7 de agosto de 2026 para asistir a la transmisión del mando presidencial de Colombia.

El desplazamiento fue dispuesto mediante el Decreto Ejecutivo 463 y constituye un acto oficial de representación del Estado ecuatoriano. ❓¿Por qué Daniel Noboa viajará a Colombia? El Presidente asistirá a la ceremonia en la que Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia colombiana para el periodo 2026-2030.

La posesión se realizará en Cali durante una sesión del Congreso de Colombia en pleno. ❓¿Quiénes acompañarán a Daniel Noboa durante el viaje? Noboa viajará con una comitiva oficial que podrá incluir representantes de ministerios, secretarías y otras entidades públicas relacionadas con su agenda.

El Gobierno todavía no ha informado los nombres de los funcionarios que integrarán la delegación. ❓¿Cómo se financiará el viaje de la delegación ecuatoriana? Los viáticos y demás gastos serán cubiertos con los presupuestos de las instituciones a las que pertenezcan los integrantes de la comitiva.

El Ejecutivo también dispuso notificar el viaje presidencial a la Asamblea Nacional. ❓¿Daniel Noboa tendrá reuniones bilaterales en Colombia? El decreto no informa sobre posibles encuentros bilaterales durante la permanencia del mandatario en Colombia.

Tampoco precisa los horarios de salida y retorno ni detalla otras actividades de la agenda presidencial.

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