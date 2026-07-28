Cali se alista para la investidura de Abelardo De la Espriella

Cali, capital del departamento colombiano de Valle del Cauca, comenzó los preparativos para la investidura del presidente electo, Abelardo De la Espriella, que se celebrará el próximo 7 de agosto de 2026. Este anuncio lo realizó el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder.

Garantizando seguridad en la ceremonia

Eder aseguró: “Vamos a blindar a Cali y al Valle del Cauca para garantizar una posesión segura y en completa tranquilidad”.

Este mensaje se difundió a través de X. Además, el alcalde se reunió con la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en un consejo de seguridad para definir todas las medidas de protección necesarias.

Puesto de Mando Unificado

Las autoridades confirmaron que se instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) para realizar un seguimiento permanente a la preparación y coordinación del dispositivo de seguridad para la investidura de De la Espriella.

Esta decisión es inédita, ya que el presidente electo no quiere llevar a cabo su ceremonia en Bogotá.

Lugar de la ceremonia aún por confirmar

Aunque el lugar exacto de la ceremonia aún no está confirmado, medios locales apuntan a que el acto se celebrará en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali, conocido como Arena USC.

Tras la ceremonia, De la Espriella tiene planeado realizar un consejo de seguridad que podría llevarse a cabo en el Batallón Pichincha, ubicado a unos 2,5 kilómetros del lugar donde previsiblemente jurará el cargo ante los miembros del Senado y la Cámara de Representantes.

Cambio de ubicación por razones logísticas

Inicialmente, De la Espriella había considerado asumir el cargo en una guarnición militar de Popayán, capital del vecino departamento del Cauca.

Sin embargo, esta idea recibió críticas debido a los inconvenientes logísticos y de protocolo que implicaría trasladar senadores, representantes e invitados internacionales a esa ciudad.

Críticas sobre el mensaje militar

Además, la propuesta de ser investido en un batallón generó controversia al sugerir que el poder civil está subordinado al militar.

El presidente electo explicó que cambió el lugar para su posesión debido a las emisiones de cenizas del volcán Puracé, cercano a Popayán, lo que obligó a suspender parcialmente las operaciones del aeropuerto de esa ciudad, indica EFE.

Con información de EFE

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