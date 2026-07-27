De la Espriella cerrará 14 embajadas: ¿ahorro para Colombia?

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que, a partir del inicio de su gobierno, cerrará 14 embajadas como parte de una reorganización del servicio exterior.

Entre las sedes afectadas figuran las de Cuba, Haití, Nicaragua, Sudáfrica, Malasia, Etiopía, Ghana, Senegal, Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Chequia, Hungría y Rumanía, indica EFE.

Objetivos del cierre de embajadas

Según el mandatario electo, esta medida busca reducir gastos y hacer más eficiente la diplomacia, de acuerdo con EFE.

Además, destinará los recursos ahorrados a sectores como seguridad, salud, educación e infraestructura.

De la Espriella aseguró que, salvo en los casos de Cubay Nicaragua, el cierre no implicará romper relaciones diplomáticas. La atención consular se prestará desde representaciones en otros países.

Consecuencias para los colombianos

Sin embargo, esta decisión podría tener varias consecuencias. Para los colombianos residentes o de paso en esos destinos, los trámites consulares podrían volverse más lentos.

Esto se debe a que dependerían de embajadas ubicadas en otros países. Procesos como la expedición de documentos, asistencia en emergencias o apoyo a empresas colombianas requerirán coordinación a distancia.

Impacto económico del cierre

En el plano económico, el cierre de embajadas puede reducir la capacidad de Colombia para promover exportaciones y atraer inversión.

También afectará el fortalecimiento de relaciones comerciales en mercados emergentes, especialmente en África, Europa del Este y el Caribe.

Aunque algunos de estos países no son socios comerciales prioritarios, las embajadas cumplen funciones importantes como cooperación y promoción cultural.

Cambio en la política exterior

En el caso de Cuba y Nicaragua, el anuncio va más allá de una reorganización administrativa. De la Espriella afirmó que su gobierno no mantendrá vínculos con lo que calificó como “tiranías”.

EFE indica que esto anticipa un cambio significativo en la política exterior colombiana hacia esos gobiernos.

Reflexiones finales sobre el cierre de embajadas

La propuesta marca un giro en la estrategia diplomática del país. Su impacto real dependerá de cómo funcione la representación concurrente anunciada por el nuevo gobierno. Además, será crucial evaluar si el ahorro presupuestario compensa la reducción de la presencia diplomática de Colombia en estas regiones.

Con información de EFE

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